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Teknoloji Haberleri

Google Mesajlar Hızlı Tepki Özelliğiyle Deneyimi Geliştiriyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
21 Şubat 2024
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Google Mesajlar Hızlı Tepki Özelliğiyle Deneyimi Geliştiriyor

Google Mesajlar muhtemelen Google’ın geçmişteki tüm başarısız girişimleri arasında en ciddiye aldığı sohbet uygulamasıdır. RCS ve SMS messenger, önemli güvenlik özellikleri ve yaşam kalitesi iyileştirmeleriyle ilgili güncellemeleri almaya devam ediyor. En son gelişme, şu anda Mesajlar’ın beta sürümünde kullanıma sunulan, başparmak yukarıya tepkisi göndermek için iki kez dokunma yeteneğidir.

Google Mesajlar Hızlı Tepki Özelliğiyle Deneyimi Geliştiriyor

Google Mesajlar tepki özelliğini genişletiyor

Bazı Mesajlar kullanıcıları, bir mesajı basılı tutmak ve ardından tepki vermek için bir emoji seçmek yerine, bir metne iki kez dokunarak varsayılan tepkiyle tepki verebilir. Bir tepki ekledikten sonra bir kez daha iki kez dokunduğunuzda emoji mesajdan kaldırılıyor. Değişiklik, Google Mesajlar’ın mevcut beta sürümlerinde kullanıma sunuluyor ve X’te AssembleDebug tarafından fark edildi.

Hızlı tepki seçeneği, Google Mesajlar’ı bazı rakipleriyle aynı seviyeye getiriyor ve hatta diğerlerini geride bırakmasına yardımcı oluyor. WhatsApp böyle bir özelliği desteklemiyor olsa da Telegram bir süredir aynı kısayolu sunuyor.

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