Google Mesajlar Yeni Özelliklerle Güncellendi

Birçok Android akıllı telefona önceden yüklenmiş olan Google Mesajlar uygulaması, dünya çapında aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Son zamanlarda uygulama yeni özellikler sunarak bir seri yakaladı ve yakın zamanda bu hızı artırmayı planlamıyor gibi görünüyor. TheSpAndroid bloguna göre, Google Mesajlar’daki çeşitli işaretler, kamera efektleri, en önemli kişileri kaldırma ve taslakları önizleme yeteneği ve daha fazlası dahil olmak üzere gelecek özelliklere işaret ediyor.

Google Mesajlar son zamanlarda yeni özellikler getiriyor

Google Mesajlar, telefonunuzdaki kamera uygulamasından farklı olarak, uygulamaya entegre edilmiş kendi kamera etkinliğine sahiptir. Görünüşe göre Google, bu yerleşik kamera aracılığıyla erişilebilecek kamera efektleri özellikleri geliştiriyor. Etkilerle ilgili ayrıntılar henüz az olsa da Google muhtemelen kullanıcıların bu efektleri açıp kapatmasına izin veriyor.

Ayrıca Google Mesajlar, uygulamadaki arama simgesine dokunduğunuzda görüntülenen en önemli kişileri ortadan kaldırabilir. Google Mesajlar genellikle sohbet ettiğiniz son kişileri gösterir. Ancak kaynağa göre, en son beta sürümde bir bayrağın etkinleştirilmesi, en iyi kişiler listesinin tamamen kaybolmasına neden oluyor.