Google, Milyonlarca Hesap için İki Faktörlü Kimlik Doğrulamasını Varsayılan Yapmak Üzere

Tüm çevrimiçi hesaplarınızı ve şifrelerinizi güvende tutmak, özellikle bir şifre yöneticisi kullanmıyorsanız zor olabilir; bu nedenle Google, yıl sonuna kadar 150 milyon kullanıcı için iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmeyi planlıyor.

Arama devi, kullanıcılarının hesaplarının saldırıya uğramasını önlemek için her gün 1 milyar şifrenin güvenliğini kontrol ediyor. Google’ın bunu yapmasının yollarından biri, doğrudan Chrome, Android ve Google Uygulamasında yerleşik olarak bulunan şifre yöneticisidir.

Şirketin şifre yöneticisi, kullandığınız tüm site ve uygulamalarda şifrelerinizi güvende tutmak için en son güvenlik teknolojisini kullanmakla kalmaz, aynı zamanda tüm cihazlarınızda güçlü, benzersiz şifreler oluşturmayı kolaylaştıran bir şifre üreticisi içerir.

Google’ın şifre yöneticisi Android akıllı telefonlarda gelişmiş koruma sunarken, iPhone kullanıcıları iOS’taki diğer uygulamalarda kayıtlı şifreleri otomatik olarak doldurmak için Chrome’u seçebilir. Ancak şirket, Google ile Otomatik Doldurma’nın Android’de çalışmasına benzer şekilde, iPhone kullanıcılarının herhangi bir iOS uygulaması için Chrome’un güçlü şifre oluşturma özelliğinden yararlanmasına olanak tanıyacak bir güncelleme sunmayı planlıyor.

Kullanıcıları 2FA’ya Otomatik Kaydetme

Güçlü ve benzersiz parolalar kullanmak çevrimiçi hesaplarınızı korumaya yardımcı olsa da, ikinci bir kimlik doğrulama biçimine sahip olmak, bir saldırganın bunlara erişme şansını önemli ölçüde azaltır. Google yıllardır 2FA‘ya oldukça benzeyen iki adımlı doğrulamada (2SV) yenilikler yapıyor.

Ancak 2SV, parola gibi “bildiğiniz bir şeyi” akıllı telefonunuz veya güvenlik anahtarınız gibi “sahip olduğunuz bir şey” ile birleştirdiğinde en güçlüsüdür. Hatta Google, kendi çalışanlarının hesaplarında 2 Adımlı Doğrulama kullanmasını sağlayarak kimlik avı saldırılarıyla mücadele edebildi.

Mayıs ayında Dünya Şifre Günü‘nü anmak için 2FA’yı zorunlu hale getirme planlarını açıkladıktan sonra şirket, yeni bir blog gönderisinde daha fazla kullanıcı kaydetme planı hakkında daha fazla ayrıntı verdi. Google, kullanıcılarının hesaplarını 2FA kullanacak şekilde otomatik olarak yapılandırmaya başlarken, 2021’in sonuna kadar şirket, 150 milyon Google kullanıcısını daha otomatik olarak kaydetmeyi ve 2 milyon YouTube içerik oluşturucusunun bu özelliği açmasını gerektirmeyi planlıyor.

Arama devi, günümüzün 2FA seçeneklerinin herkes için uygun olmadığının farkında, bu nedenle uygun, güvenli bir kimlik doğrulama deneyimi sağlamak ve uzun vadede şifrelere olan bağımlılığı azaltmak için teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Google şu anda 2FA’ya sorunsuz geçiş yapmak için uygun yedekleme mekanizmalarına sahip Google hesaplarını otomatik olarak kaydettiriyor ve ilgilenen kullanıcılar, hesaplarının zaten doğru ayarlara sahip olup olmadığını görmek için şirketin Güvenlik Kontrolü’ne girebilir.