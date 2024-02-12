Google One 100 Milyon Aboneyi Geçti

Google yakın zamanda ücretli YouTube hizmetleri için önemli bir dönüm noktasını kutladı. Bu ayın başında şirket, YouTube Music ve Premium’un ödeme yapan üye sayısının 100 milyonu aştığını duyurdu. Kendi başına etkileyici olsa da bu, Spotify’ın 210 milyon ücretli abonesinin yarısından azıdır. Bu dönüm noktasını kutladıktan birkaç gün sonra, Google’ın başka bir ücretli aboneliği 100 milyon aboneli kullanıcı tabanını aştı. Bu da Google One oldu.

Google One önemli bir eşiği geride bıraktı

Google CEO’su Sundar Pichai, X ile ilgili bir gönderide 9 Şubat’ta Google One’ın 100 milyon aboneyi geçtiğini duyurdu. Duyuru, şirketin Gemini Advanced’e, 2 TB Drive depolama alanına ve diğer avantajlara aylık 20 ABD dolarına erişim sunan yeni bir Google One AI Premium planı başlatmasından bir gün sonra geldi. Gemini AI erişimi yakında bu planın bir parçası olarak Dokümanlar, Gmail ve diğer Google hizmetlerinde de kullanılabiliyor.

ABD’deki en ucuz Google One katmanının maliyeti aylık 2 ABD dolarıdır. Abonelere ek 100 GB alan, Google desteğine öncelikli erişim, aile paylaşımı, premium Google Fotoğraflar düzenleme özellikleri, karanlık web izleme ve daha fazlasına hak tanır. 3 dolarlık katman, depolamayı 200 GB’a çıkarır. Ek katmanlar, aylık 10 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 2 TB veya daha yüksek depolama alanı ve ücretsiz VPN erişimi sunar.