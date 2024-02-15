Google One 200 GB’lık Planı Gizlemiş Gibi Görünüyor

Google, Google One’ın yeni AI abonelik katmanını standart 200 GB planının üzerine çıkarıyor gibi görünüyor çünkü şirket görünüşte bu planı gizliyor. İlk olarak Google Watch Blog tarafından tespit edildiği üzere Google, aylık 3 dolarlık 200 GB’lık planı saklıyor gibi görünüyor. Bu, 100 GB’lık planınızı maksimuma çıkarırsanız, en azından web’de otomatik olarak 2 TB seçeneğine yönlendirileceğiniz anlamına gelir.

Google aylık 3 dolarlık planını gizledi

Android Central, Google One’ın web sitesinde standart katmanın ortadan kalktığını doğrulayabilir ve bu da bunun yaygın bir kullanıma sunulduğuna işaret eder. Bu, hesabınıza giriş yapmış olsanız da olmasanız da gerçekleşir. Web sitesi yalnızca oturum açtığınızda o anda kullanmakta olduğunuz planı gösterir ve ardından hemen 2 TB’lık plana geçer. Oturumu kapattığınızda 200 GB plan atlanır ve standart 2 TB katmanın yanında yalnızca 15 GB ücretsiz katman ve 100 GB plan görüntülenir.

Garip bir şekilde, 200 GB’lık plan, daha az belirgin olsa da Google One uygulamasında hâlâ görüntüleniyor. Bu nedenle, standart 200 GB ve temel 100 GB katmanlarını içeren diğer katmanları görmek için ekranın altına kaydırmanız ve “Daha fazla plan gör” seçeneğini seçmeniz gerekecektir.

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