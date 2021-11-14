Google Pixel 6 İnceleme

Google, ilk kez Pixel 6 serisiyle ortamı daha da kızıştırıyor. Google Pixel 6 her zamankinden daha farklı. Ayrıca Google, yalnızca yazılım veya kamera performansında değil; genel anlamda Samsung ve Apple ile kafa kafaya gitmeye çalışıyor. Bu yazımızda yeni Pixel 6‘yı ele alıyoruz.

Tasarım

Google, Pixel 6 serisini yeniden tasarladı. Google, Pixel 6 Pro’yu “ilk amiral gemisi akıllı telefonu” olarak adlandırdı. Ve önceki modellerle karşılaştırdığınızda hemen fark ediliyor. “Pro” olmayan modelde bile bunu görmemek zor. Şirket, telefonun tamamında üst düzey malzemeler kullanıyor ve bu da bazı eski Google telefonlarının; çocuk oyuncağı gibi hissetmesini sağlıyor. Pixel 6, insanlara en yeni Galaxy S ve iPhone’a uygun bir alternatif sunuyor.

Tasarımdan bahsedecek olursak, Google Pixel 6, esas olarak camdan yapılmış. Arkada ise Gorilla Glass 6 var. Bana Pixel 4 serisini hatırlatan mat alüminyum kenarlara sahip. Camın ve metalin birleşimi, her yönüyle birinci sınıf bir telefon olmasına rağmen, kılıfsız kullanmak istemeyeceğiniz türden.

Pixel 6, 207 gram ile ağır bir telefon. 6,4 inçlik bir ekrana sahip. Cam dokulu değil, bu yüzden inanılmaz derecede kaygan. Bu arada Pixel 6, başka hiçbir Pixel telefona benzemiyor. Telefonun arkasında, boylu boyunca uzanan büyük bir siyah kamera çubuğu var. Bu yeni kamera çubuğu, telefonu tek elle kullanmaya çalışıyorsanız, size güzel bir işaret parmağı desteği vererek, belirgin bir şekilde fark yaratıyor.

Renk Seçenekleri

Pixel 6 serisi bu yıl eğlenceli renkleri de bir araya getiriyor. Sorta Seafoam (incelediğimiz model), mavi-beyaz bir sırt ve üstte pastel sarı-yeşil bir vurguya sahip, bu da bize deniz köpüğünü hatırlatıyor. Kinda Coral rengi ise, üstte parlak turuncu bir vurgu ile harika görünüyor. Stormy Black, şık siyah ve gri renk kombinasyonuyla üçü arasında en hafif olanı. Buna karşılık, Pixel 6 Pro’nun renkleri daha profesyonel.

Pixel 6 serisinde, Pixel 5’te olduğu gibi arkada parmak izi sensörü olmadığını fark edeceksiniz. Parmak izi sensörünün kilidini açmak, geleneksel kapasitif sensörlere göre daha yavaş. Pixel 6’da genellikle parmağınızı yeniden konumlandırmanız veya telefonun parmak izimi kaydetmesi için fazladan bir saniye beklemeniz gerekiyor. Telefonun kilidini açmanın geçmişte sahip olduğumuzdan daha yavaş bir yolu yani.

Bu arada Pixel 6’da stereo hoparlör de vae. Ekranın üstünde küçük bir hoparlör ve altta USB-C bağlantı noktasının yanında iki geleneksel hoparlör oyuğu var (ses öncelikle alttaki en sağdaki hoparlörden geliyor).

Toplamda, telefonu yatay veya dikey modda kullanıp kullanmadığınıza göre hoparlör kurulumunu gizlemek zor. Hoparlörler ayrıca sesi bozmadan veya bulandırmadan çok yüksek seviyeye çıkarıyor. Bas seviyeleri, Pixel 5 serisinden çok daha yüksek. Son olarak, Pixel 6’da bir IP68 toza ve suya dayanıklılık derecesi de var.

Ekran

Ekranlar, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’nun farklılık gösterdiği önemli bir alan. Google Pixel 6, 6.4 inçlik düz bir ekrana sahip OLED panel Full HD+ çözünürlükle geliyor. Pixel 6 Pro’nunki kadar yoğun piksel değil, ancak çoğu insan bir farkı fark etmekte zorlanıyor. Ayrıca, Google’ın 1080p ekranı seçme kararı, telefonun değerli pil ömründen tasarruf etmesini sağlıyor.

Pixel 6’nın ekranı düz ve ekranın tüm kenarlarında göze çarpan çerçeveler var. Ancak, Pixel 6 Pro’da olduğu gibi şelale ekranın hantallığına karşı küçük bir çerçeve ve düz bir ekranı tercih ediyoruz. Bununla birlikte, bazı insanlar mümkün olduğunca küçük çerçeveyi tercih ediyor.

Ne olursa olsun, Pixel 6’nın ekranı çok parlak oluyor. Telefon yüksek parlaklık moduna geçtiğinde, normal maksimum parlaklıkta 500 nit veya HDR içeriği için 800 nit’e kadar maksimum parlaklık sunuyor.

Doğrudan güneş ışığında dış mekan kullanımı için yeterince parlak ve en düşük parlaklık ayarında çok loş oluyor. Gözleriniz daha kısık bir ekrana ihtiyaç duyuyorsa ekranı daha da karartmanıza olanak tanıyan bir erişilebilirlik özelliği bile var. Google ayrıca, renk sıcaklığını ve doygunluğu beğeninize göre ayarlayabilmeniz için doğal, güçlendirilmiş ve uyarlanabilir profiller içeriyor.

Pixel 6’nın ekranında bir 90Hz yenileme hızı, Pixel 5’in 90Hz ekranından çok daha pürüzsüz hissediyor ve kullandığımız süre boyunca hiçbir sorun fark etmedik. Yüksek yenileme hızı ya açık ya da kapalı. Pixel 6 Pro gibi değişken değil.

Pixel 6’nın ekranıyla ilgili tek şikayetimiz, görüş açılarının daha iyi olabileceği yönünde. Telefon yatırıldığında özellikle beyaz arka planda kırmızı ve mavi şeritler görmeye başlıyorsunuz. Fakat bu Pixel 2XL’nin mavi ekranına benzemiyor. Yine de aklınızda bulunsun.

Performans

Google, kendi işlemcisini yaptı ve Google Pixel 6, onu çalıştıran ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu, Pixel 6 serisindeki performansın her zamankinden daha önemli olduğu anlamına geliyor.

Ham güç elbette önemlidir, ancak Google Tensor yonga seti, hız testlerinde iyi performans göstermekten çok görüntü işleme ve cihazda makine öğrenimine odaklanıyor.

Testlerimiz sırasında Pixel 6’daki Google Tensor ile günlük performans gayet iyiydi. Sosyal medyada gezinirken, fotoğraf çekerken, uygulamalar arasında geçiş yaparken veya oyun oynarken performansta hiç sorun fark etmedik.

Uygulamalar hızlı bir şekilde açıldı ve henüz cihazı aşırı yüklediğimiz ve performansın bir sorun olmaya başlayacağı bir noktaya gelmedik. Ayrıca Asphalt 9 ve Call of Duty: Mobile oynadık ve her oyun oturumunda hiç soruna rastlamadık.

RAM ve İşlemci

Google Pixel 6, 8GB LPDDR5 RAM ile geliyor. Bizim kullanımımıza göre, bu RAM miktarı çoklu görev için fazlasıyla yeterli. Ancak, gerçekten en güçlü Pixel 6 cihazının peşindeyseniz; 12 GB RAM’e sahip Pixel 6 Pro’yu tercih etmek isteyebilirsiniz. Özellikle Google Tensor yonga setinin zaman içinde ne kadar iyi dayanacağından emin olmadığımız için; 12 GB’ın Pixel 6 serisini biraz daha geleceğe hazır hale getireceğini düşünüyoruz.

Tensor çipinin özel görüntü sinyali işlemcisi (ISP); görüntülerin ve videoların eskisinden daha hızlı işlenmesine yardımcı olmak için canlı HDR+ ton eşleme; düşük ışıkta video ve Google’ın otomatik odaklama motorunu içeriyor. Son olarak, Titan M2 güvenlik yardımcı işlemcisi; Pixel 6’yı saldırılara karşı daha az savunmasız hale getirmek için; Tensor yonga setinin bir parçası.

Pil Ömrü

Pixel 6’nın pil ömrü konusunda endişeliydik. Fakat Google, Pixel 5’te daha düşük çözünürlüklü bir ekrana ve daha düşük güçlü bir işlemciye geçerek; Pixel 4’ün pil sıkıntılarını telafi etti. Peki, Google’ın Tensor işlemcisi ve Pixel 6’daki büyük 4.614 mAh pil, tüm gün pil ömrü sağlayabiliyor mu dersiniz ?

Cevabı kesinlikle evet. Pixel 6’yı şarj etmeden tüm gün ve hatta ertesi güne kadar dayanması konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Google Pixel 6 inceleme dönemi boyunca birden fazla günde, saatlerce podcast ve müzik akışı sağlarken; ortalama beş saatlik ekran açık kalma süresi elde ettik. Fotoğraf veya video çekmek gibi işlemci yoğun görevler elbette pili daha hızlı tüketiyor, ancak ortalama kullanıcılar tüm günü sorunsuz bir şekilde geçirebiliyor.

Tüm Pixel telefonlar gibi, Pixel 6 da Google’ın, telefon kullanımınıza bağlı olarak; mümkün olduğunca fazla pil tüketmenize yardımcı olacak Uyarlanabilir Pil özelliğine sahip.

Ve telefonunuzun gerçekten mümkün olduğunca uzun süre dayanmasına ihtiyacınız varsa; Aşırı Pil Tasarrufu modu çoğu uygulamayı ve bildirimi duraklatarak; yalnızca en çok ihtiyacınız olan şeylere erişmenizi sağlıyor.

Şarj etmeniz gerektiğinde, Pixel 6 şunları kullanıyor; USB Güç Dağıtımı PPS yaklaşık iki saat dokuz dakikada %0-100 arasında hızlı şarj. Google, telefonun 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabileceğini söylüyor.

Ancak testlerimiz, 38 dakika işaretine kadar bu seviyeye ulaşmadığını gösterdi. Pixel 6’nın kutusunda şarj cihazı yok. Pixel 6 hala yalnızca 12W kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca ikinci nesil Pixel Standı desteği de var.

Kamera

Google, yıllardır Pixel serisinde aynı 12MP arka kamera sensörüne bağlı kaldı. Ve çözünürlük ve ayrıntı eksikliğini telafi etmek için; son işlemciye büyük ölçüde güveniyordu. Her şey Pixel 6 ile değişiyor.

Google’ın yeni amiral gemisi, OIS, EIS, LDAF ve ƒ/1.85 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera sensörüne sahip. Ayrıca 114 derecelik görüş alanına sahip ikincil bir 12MP ultra geniş sensör var. Ancak standart Pixel 6, Pixel 6 Pro’nun 48MP telefoto lensini içermiyor.

Google, daha büyük bir 50MP ana lens kullanmakla doğru kararı verdi. Bu, cihazın çok daha fazla ayrıntı almasına olanak tanıyor. Pixel 6’nın kameraları, geçmişte olduğundan daha keskin, daha doygun renkler vaat ediyor. Google’a göre, ultra geniş ve standart lensler arasındaki renk doğruluğu oldukça iyi.

Pixel 6, 7x’e kadar yazılım yakınlaştırmasını destekliyor. Özel bir telefoto lens olmadan, cihazın bu görüntüleri bir araya getirmek için Google’ın Super Res Zoom yazılımına ve son işlemeye güvenmesi gerekiyor. Pixel 6, zoom konusunda rakiplerinden biraz geride kalıyor.

Sensörler

Pixel 6’nın daha büyük görüntü sensörleri sayesinde, sözde Pixel 5’ten %150 daha fazla ışık girmesine izin veriyor. Bu, Gece Görüşü kullanılarak yapılan gece çekimlerinde büyük bir fark yaratıyor.

Google, birkaç yılda bir, belirli fotoğraf türlerini çekme şeklimizi değiştirmeyi amaçlayan, “vay be” dedirten bir kamera özelliği yayınlıyor. Bu yılın özelliği ise Sihirli Silgi, fotoğraflarınızın arka planından belirli öğeleri kaldırmanıza olanak tanıyor. Bunu Photoshop’taki Nokta Düzeltme Fırçasının Pixel versiyonu olarak düşünebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken bir fotoğraf çekmek ve düzenle düğmesine tıklamak. Fotoğraf düzenleyici ya sizin için Sihirli Silgi aracını önerir ya da Araçlar altında bulabilirsiniz. Araca dokunun. Fotoğrafınızdan silmek istediğiniz şeyleri önerecektir. Doğru tahmin ettiyse, “sil” düğmesine dokunmanız yeterlidir. Olmazsa, silmek istediğiniz öğenin üzerine çizebilirsiniz.

Bu arada Pixel 6, önceki modellere benzer bir 8MP ön kamera sensörüne sahip. Pixel 6 Pro ise, 11.1MP ön kamera vaat ediyor. Buna binaen biz de Pixel 6’nın ön kamera görüntülerinden oldukça memnun kaldık. Ayrıca ön portre modu çekimlerinde bir gelişme olduğunu fark ettik. Pixel 6, insanların yüzlerinin ve saçlarının kenarlarını algılama konusunda Pixel 5’e göre daha yetenekli.

Pixel 6’da yalnızca bir ön kamera var. Kamera uygulaması, standart 1x çekim ve kolay yakınlaştırma için 1,4x kısayol vaat ediyor. Ancak bu geniş açılı bir kamera değil. Sensör, geniş olan 84 derecelik bir görüş alanına sahip.

Google ön kamera için de yeni bir özellik ekledi. Face Unblur, ebeveynler için mükemmel olan başka bir yeni kamera özelliği. Hareket halindeki çocuğunuzun bir fotoğrafını çekerseniz ve yüzü biraz fazla bulanıksa, Face Unblur otomatik olarak devreye giriyor. Fotoğraflarınıza bakarken, fotoğrafın üst kısmında küçük bir Yüz Bulanıklığı Giderme rozeti göreceksiniz, bu da fotoğraftaki en az bir yüzün iyileştirildiğini bilmenizi sağlıyor. Ne yazık ki bu özellik evcil hayvanlarda çalışmıyor.

Yazılım

Google Pixel 6, Android 12 ile birlikte gelen ilk cihazlardan biri. Google’ın işletim sisteminin en son sürümü, Android 11’den büyük bir görsel revizyon da diyebiliriz. Duvar kağıdınıza uyan bir renk şemasıyla yazılımın hemen hemen her yönünü (hızlı ayarlar, klavye, simgeler, ayar menüleri ve daha fazlası) temalaıyor. Zaman zaman kullanmak inanılmaz derecede kişisel.

Android 12 ayrıca yerel kaydırma ekran görüntüsü desteği, tek elle mod, Google Asistan’a erişmek için hızlı dokunma hareketi ve Gizlilik Panosuhangi uygulamaların belirli izinleri ne zaman kullandığını söylüyor. Hatta doğrudan hızlı ayarlarınızdan mikrofona ve kameraya erişimi açıp kapatabilirsiniz.

Google, Feature Drops adını verdiği ve yeni yazılım özellikleri, duvar kağıtları ve daha fazlasını getiren; Pixel telefonlara yarı düzenli yazılım güncellemeleri veriyor.

Artıları

-Üstün, benzersiz tasarım

-Harika ekran

-Uzun pil ömrü

-Çok yönlü, iyi kameralar

-Özel kullanıcı arayüzü ve farklı özellikler

-Rekabetçi fiyat etiketi

Eksileri

-Parmak izi sensörü

-Telefoto kamera yok

-Tensör çipi uzun vadede yeterince güçlü olmayabilir

Kararımız

Google Pixel 6, Google’ın şimdiye kadar ürettiği en kapsamlı akıllı telefon. Yükseltilmiş kameralar iyi performans gösteriyor, yazılım deneyimi eşsiz ve Tensor yonga setinin performansı (şimdilik) yeterince sağlam. Ayrıca Galaxy S21 veya iPhone 13 alternatifi arayan herkese Pixel 6’yı öneriyoruz.