Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Google Pixel 8a’nın Yaklaşan Çıkışına İşaret Eden FCC Onayı Alınıyor Teknoloji Haberleri Google Pixel 8a’nın Yaklaşan Çıkışına İşaret Eden FCC Onayı Alınıyor Fatih Kuruçay 2 Görüntüleme

Bahar hızla yaklaşırken Pixel 8a’yı elimize almanın zamanı geldi. Google Pixel 8a, beklenen lansmanından önce FCC’nin onayına sunuldu. Akıllı telefon gibi kablosuz bir cihazın satılabilmesi için önce Amerika Birleşik Devletleri FCC gibi dünya çapındaki çeşitli düzenleyicilerden onay alması gerekiyor. Yıllardır Google ve Apple ürünlerinde görüldüğü gibi, bir şirket FCC onayını almadan önce bir cihazın reklamını yapmayı seçerse, FCC onay verene kadar cihazın satılamayacağına dair bir sorumluluk reddi beyanının eklenmesi gerekir.

Google Pixel 8a FCC onayı almaya gidiyor

Bu tür durumlardan kaçınmak için pek çok şirket ürünlerini piyasaya çıkmadan önce FCC’ye ve diğer düzenleyici kurumlara sunuyor. Bazı durumlarda bu, Google’ın ve diğer şirketlerin yakın gelecekte neler yapabileceğine dair yararlı ipuçları sunabilir. Pazartesi günü, G8HHN, GKV4X, G6GPR ve G576D model numaralı dört yeni Google cihaz modeli FCC’nin onayına sunuldu. Ekteki belgelerde her cihaz bir telefon olarak listeleniyor ve hepsi birbirinin varyantları olarak tanımlanıyor. Google, çeşitli ülkeler ve operatörler için 5G mmWave bağlantısı olan ve olmayan bir model gibi hafifçe değiştirilmiş telefon modelleri geliştireceğinden, bu oldukça rutin bir işlemdir.

Google’ın uygun fiyatlı telefonları için olağan yıl ortası varış aralığına ne kadar yakın olduğumuzu göz önüne alındığında, bunun Pixel 8a’nın piyasaya sürülmeye yaklaştığının bir işareti olduğuna inanılıyor.