Google Pixel Buds Pro 2’nun Çarpıcı Rengi Ortaya Çıktı!

Google’ın yeni Pixel cihazlarıyla ilgili detaylar hız kazanmış durumda. Son gelişmede, Pixel Buds Pro 2’nin detaylarını öğrenme fırsatına sahibiz. Bu model, 2022 yılında piyasaya sürülen orijinal Pixel Buds Pro’nun yerini alması bekleniyor. Bir kullanıcı kulaklıkların Spigen kılıfının görüntülerini paylaştı. Detayları öğrenmek için okumaya devam edin.

Sızdırılan görüntüler, Pixel Buds Pro 2‘nin önceki modeliyle aynı kılıf tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Tasarım yumurta şeklindeki görünümünü koruyacak. Temel fark, kılıfın altındaki USB-C portunun yanında yeni bir kesik bulunması. Bu, bir bilek kayışı seçeneği veya Google’ın Find My Device ağı için bir hoparlör sunabilir. Kulaklıklar, önceki modellerinde olduğu gibi tüm modellerde siyahla eşleştirilen renk uyumlu daha büyük bir ızgaraya sahipler.

Bilgiler ayrıca kulaklıklarının Pembe renkte olduğunu gösteriyor ki bu, Pixel 9’da gördüğümüze oldukça benziyor. Yaklaşan ses ürününün Ahududu renginde geleceğini doğruluyor. Cihazın ayrıca Mojito, Porselen ve Haze renklerinde gelmesi bekleniyor. Pixel Buds Pro 2’nin büyük bir yeniden tasarım sunması beklenmiyor, ancak kulaklıkların uyumunu iyileştirmek için hafifçe ayarlanabileceği düşünülüyor.

Kaynak, Pixel Buds Pro 2‘nin başka herhangi bir ayrıntısını ortaya koymuyor. Bu yılın Nisan ayında yapılan bir sertifikasyon listesine göre, önceki modele göre 30mAh daha fazla, 650mAh’lik artırılmış bir pil kapasitesi taşıması bekleniyor. Lansman etkinliğine kadar daha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor.