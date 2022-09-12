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Google Pixel Tablet Pro, Yakında Geliyor!

Ayrıca, Pixel Tablet'in de ekran kalemi desteğine sahip olduğuna inanılıyor. Diğer Android kodları da bu ürünün uygun özelliklere sahip uygun fiyatlı bir tablet olduğunu ima etti. Bu doğruysa, Arama Motoru devi muhtemelen Pixel Tablet Pro'da tablet modeline göre daha fazla özellik vaat edecek.

Ayşen Sıla

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Google, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak yeni bir Pixel Tablet modeli üzerinde çalıştığını zaten duyurdu. Ancak bu tabletin tek model olmayacağı ve daha üst düzey bir Pro modelinin de yapım aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Haber, son Android 13 kodunu ararken tabletin kanıtlarını bulan bir kaynaktan geldi. Kodda, Pixel Tablet Pro olduğuna inanılan bir “tangorpro”ya göndermeler vardı. Pixel Tablet “tangor” kod adına sahip, yani bu temelde şu anda daha yüksek bir modelinin de işlerde olduğu anlamına geliyor.

Ne yazık ki, şu anda Pixel Tablet Pro ile ilgili daha fazla ayrıntı yok. Bununla birlikte, Pro modelinin, Pixel Tablet modeline kıyasla farklı bir arka kamera sensörüne sahip olacağı görülüyor. Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, Pixel Tablet‘in yakında geleceği onaylandı ve Google Pixel 6 serisi akıllı telefonlarına da güç veren aynı tescilli Tensor serisi işlemcilerle çalışacak.

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Ayrıca, Pixel Tablet‘in de ekran kalemi desteğine sahip olduğuna inanılıyor. Diğer Android kodları da bu ürünün uygun özelliklere sahip uygun fiyatlı bir tablet olduğunu ima etti. Bu doğruysa, Arama Motoru devi muhtemelen Pixel Tablet Pro‘da tablet modeline göre daha fazla özellik vaat edecek.

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Kaynak9to5Google

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