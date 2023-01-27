Google Pixel Tablet’in Görselleri Ortaya Çıktı!

Google, Mayıs 2022’de düzenlediği I/O 2022 etkinliğinde ilk tableti Pixel Tablet’i sergiledi. Bazı raporlar, tabletin standart ve pro versiyonlarında geleceğini iddia etti.

Ancak bir kaynak tarafından paylaşılan yeni ayrıntılar, tabletin yalnızca bir versiyonunun olduğunu, yani Pro sürümünün iptal edildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca tabletle ilgili bazı diğer detaylar da gün yüzüne çıktı.

Raporlar, Pixel Tablet ve Pixel Tablet Pro’nun sırasıyla “Tangor” ve “Tangorpro” kod adlarına sahip olduğunu ortaya koydu. Kaynak, birinci nesil Tensor çip ve Tensor G2 çipin bu iki versiyona güç verdiğini gösteren yeni bilgiler paylaştı.

Şirketin Tangor projesini iptal ettiğini de sözlerine ekledi. Başka bir deyişle, Pixel Tablet’in yalnızca Tensor G2 çipine sahip modeli piyasaya çıkacak.

Kaynağımız, Pixel Tablet’in 8 GB Samsung LPDDR5 RAM ve 256 GB Kioxia UFS depolama sunacağını ekledi. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile gelecek.

Ekran 2560 x 1600 piksel çözünürlüğü destekleyecek. Ekran, China Star Optoelectronics (CSOT) tarafından sağlanıuo ve tipik olarak LCD panellerin arka plan aydınlatması için kullanılan bir Richtek RT4539 altı kanallı LED sürücüsü tarafından destekleniyor. Dolayısıyla Pixel Tablet’in AMOLED ekrana sahip olmadığını biliyoruz. Daha önce ortaya atılan bir rapora göre tablet, 11 inçlik bir ekranla gelecek.