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Google Pixel Telefonları İçin Yeni Özellikleri Tanıttı

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
22 Mart 2024
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Google Pixel Telefonları İçin Yeni Özellikleri Tanıttı

Aralık 2023’te ilk Android 14 Pixel Özellik Sürümünün piyasaya sürülmesiyle Google, Pixel telefonunuzu PC’nizle web kamerası olarak kullanma özelliğini ekledi. Kağıt üzerinde bu özellik, iPhone’unuzu Mac’iniz aracılığıyla yaptığınız görüntülü aramalar için kullanmanıza olanak tanıyan Apple’ın Süreklilik Kamerası’na benziyor. Google’ın Süreklilik Kamerası kopyasıyla ilgili uygulamalı deneyimimizde, Google’ın uygulamasının, özellikle ortalamanın altındaki video kalitesiyle, arzu edilen çok şey bıraktığını görüldü.

Google Pixel Telefonları İçin Yeni Özellikleri Tanıttı

Google Pixel kamera konusunda yeni özellik ekledi

Yakın zamanda piyasaya sürülen Android 15 Developer Preview 2’de Google, web kamerasının sol üst köşedeki vizörüne yeni bir HQ seçeneği ekledi. Düğmeye dokunmak, Yüksek Kalite modunu etkinleştirerek video kalitesini önemli ölçüde artırır. Bunu Google’ın gizli güç optimizasyonlarını kapatarak yapar.

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Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

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