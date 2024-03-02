Google Pixel Watch 3, 45 mm Boyutlarda Gelebilir

Akıllı saatler mümkün olduğu kadar çok bileğe sığabilmesi için genellikle iki boyutta gelir. Ancak Google’ın akıllı saati en azından şu ana kadar bunu yapmadı. Hem 2022’deki orijinal Pixel Watch hem de geçen yıl piyasaya sürülen Pixel Watch 2 yalnızca 41 mm olarak tek boyutta geliyor. Ancak bugün çıkan yeni bir söylentinin bize üçüncü seferin çekicilik olacağını söylemesi konusunda umut var. İddiaya göre büyük olasılıkla bu Ekim ayında piyasaya sürülecek Pixel Watch 3 de 45 mm boyutunda geliyor.

Google Pixel Watch 3 boyutu ortaya çıktı

Bu, 41 mm Google saatinin üçüncü nesil yinelemesiyle tamamlanıyor. Bu hamle, şu ana kadar sunulan tek 41mm seçeneğinin çok küçük olduğunu düşünen herkesi memnun edecektir. Aynı kaynak ayrıca Google’ın şaşırtıcı olmayan bir şekilde Pixel Buds Pro 2 üzerinde çalıştığını da söylüyor. Şu anda başka hiçbir ayrıntı bilinmiyor, dolayısıyla bu yalnızca bunların geleceğini doğrulayan bir onaydır. Orijinal Pixel Buds Pro 2022’de çıktı, dolayısıyla muhtemelen onları değiştirmenin tam zamanıdır.