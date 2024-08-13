Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Google Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2’yi Tanıttı, İşte Detaylar! Teknoloji Haberleri Google Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2’yi Tanıttı, İşte Detaylar! Emine Emre 1 Görüntüleme

Google bugün (13 Ağustos 2023) Made by Google etkinliği düzenledi ve yeni cihazlarını görücüye çıkardı. Etkinlik kapsamında amiral gemisi telefonu Pixel 9 serisi ile birlikte Google Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2’yi de tanıttı. Bahse konu cihazları bazı nitelikleri sızıntılarla ortaya çıkmıştı ve diğer detayları ile fiyatları merak ediliyordu. Nihayet tüm merak edilenler açığa kavuştu. İşte Google yeni akıllı saati ve kulaklığının fiyatları ve özellikleri…

Google Pixel Watch 3 ve Buds Pro 2’yi Tanıttı!

Made by Google etkinliği bugün son teknolojik ürünlere sahne oldu. Google Pixel 9, 9 pro ve 9 pro XL telefonlarının yanı sıra akıllı saati Pixel Watch 3’ü ve yeni kulaklığı Buds pro 2’yi lanse etti. Google’un bu yeni ürünleri uzun zamandır sızıntılara konu olmaktaydı ve nihayetinde tüm detayları belli oldu. İşte Google yeni giyilebilir teknoloji ürünlerinin özellikleri…

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Google Pixel Watch 3 Özellikleri!

Google’ın yeni nesil teknoloji ile donatmış olduğu Pixel Watch 3 üstün özellikleri ile dikkat çekti. Öncellikle saatin 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki boyut seçeneği ile sunulduğunu söyleyelim. Selefinden daha ince çerçeveler ile gelen giyilebilir teknoloji ürünü ekran kısmında 2000 nit’e kadar parlaklık noktasına sahip. 60 Hz’lik tazeleme hızına sahip olan ekran; 41 mm’lik saatte 1,3 inç; 45 mm’lik saatte de 1,5 inç büyüklüğünde diyebiliriz.

Google Pixel Watch 3 işlemci kısmında tıpkı selefinde olduğu gibi Snapdragon W5+ yer almakta. Bir alt modelinden farklı olarak da UWB desteği de bulunmakta ve bu cihazın UWB desteğine sahip olan araç ve telefonların kilidini kolaylıkla açabileceği anlamına geliyor. Bunların yanı sıra cihazda kalp atış sensörü ile AI destekli nabız ölçer, stres yönetimi algılama, antrenman özelleştirme, fitness takibi gibi özelliklerle geliyor.

3 farklı renk opsiyonu ile gelen Pixel Watch 3; altın, gümüş ve siyah seçenekleri mevcut. Sağlık takibi de yapabilen akıllı saat Google Maps entegrasyonuna da sahip. Cihazın tüm özelliklerini kısaca listelememiz gerekirse:

Ekran: 41 mm 1,3 inç Actua OLED – 45 mm 1,5 inç Actua OLED

– 45 mm 1,5 inç Actua OLED Ram: 2 GB

İşlemci: Snapdragon Wear 5100

Pil süresi: 24 saat (AOD aktif), 36 saat (Güç tasarrufu)

(AOD aktif), 36 saat (Güç tasarrufu) Yazılım: Wear OS 5

Depolama: 32 GB

Sensör: İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Kan Oksijen Sensörü, Cilt Sıcaklığı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula

Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS

Sertifikalar: 5ATM + IP68

Renk: siyah, gümüş, altın

Pixel Watch 3 Fiyatı Ne Kadar?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Google’ın en güçlü akıllı saati Pixel Watch 3, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki büyüklükte gelmekte ve fiyatları da buna göre değişmekte. Buna göre 1,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan saat 349 dolar; 1,5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan saat ise yaklaşık 400 dolardan başlamakta.

Pixel Buds Pro 2 Özellikleri

Google Pixel Buds Pro 2 çip kısmında Google Tensor A1 yer almakta. Google’ın bu yeni kulak içi kulaklığı selefine nazaran 2 kat daha fazla ortam gürültüsü engellemekte. Uyarlanabilir ses desteğine sahip olan Pixel Buds Pro 2 ANC özelliğini yerine getirebilmek için çevreyi saniyede 3 milyon kez tarıyor.

Google’ın etkinlikte bahsettiği üzere söz konusu kulaklık, 45 milyon kulak taraması sonrasında tasarlanmış. Kablosuz şarj özelliği ile gelen kulaklık yenilenmiş mikrofona da sahip. Pixel Buds Pro 2 bu nitelikleri ile çağrı kalitesini oldukça üst seviyeye taşımış durumda. Bunların yanı sıra Google’ın yeni kulaklığı, Google Cihazımı Bul Ağı özelliğinden faydalanabilecek.

Pixel Buds Pro 2 Fiyatı Ne Kadar?

Google Pixel Buds Pro 2 dört farklı renk alternatifi ile piyasaya sürülecek. Cihaz hali hazırda ön sipariş sürecinde ve fiyatı yaklaşık 230 dolar seviyesinde.