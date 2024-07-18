Google Pixel Watch 3’ün Fiyatı Dudak Uçuklatabilir!

Google’ın yeni nesil Pixel akıllı telefonları, akıllı saati ve kulaklıkları önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Sızıntılar ve dedikodular cihazlar hakkında birçok bilgi ortaya çıkardı. Pixel Watch 3‘ün iki farklı varyantıyla geleceği tahmin ediliyor. Son gelişmeye göre, akıllı saatin Avrupa pazarındaki fiyatı geçen yılın Pixel 2’sine ve Google’ın rakiplerine göre iyi görünmüyor.

Pixel Watch 3’ün 41mm ve 45mm boyutlarında geleceği söylentiler arasında. İlki standart olarak adlandırılırken, ikincisi XL olarak adlandırılabilir. Her ikisinin de WiFi ve 4G LTE versiyonlarında sunulması bekleniyor.

WiFi bağlantılı Pixel Watch 3 41mm modelinin raporlara göre fiyatı 399 euro iken, 4G LTE versiyonunun fiyatı 499 euro olarak belirlenmiş. WiFi bağlantılı Pixel Watch 3 45mm (XL) modelinin ise 449 euro fiyat etiketiyle sunulması beklenirken, 4G LTE varyantının 549 euro olacağı ifade ediliyor. Her iki modelin WiFi ve LTE versiyonlarının fiyatları arasında 50 euroluk bir fiyat farkı bulunuyor.

Rapor ayrıca Pixel Watch 3’ün 41mm ve 45mm modellerinin Obsidyen, Porselen ve Fındık renklerinde geleceğini ortaya koyuyor. İlk model ayrıca ekstra bir Pembe tonunda da sunulacak.

Yukarıda sızdırılan fiyatlara göre, Pixel Watch 3’ün WiFi ve LTE versiyonları Watch 2’nin aynı modellerine göre sırasıyla 50 ve 100 euro daha pahalı olacak. Bu, son zamanlarda piyasaya sürülen 319 euro fiyat etiketine sahip Galaxy Watch 7 WiFi modelinden daha pahalı yapacak. Pixel Watch 3’ün fiyatının piyasaya göre değişeceğini unutmayın.