Google Pixel Watch, Akıllı Kilit Açma Desteğiyle Geliyor

Bu yılın başlarında Google, Android ve Chrome OS cihazları arasında; Wear OS ile otomatik kilit açma deneyimini geliştireceğini duyurdu.

Akıllı Kilit Açma, yakındaki bir Bluetooth cihazının, bu cihaz kapsama alanı içindeyse bir Android akıllı telefonun kilidini açık tutmasını sağlayan; “Akıllı Kilit”in başarılı olmasını sağlayacak.

Kilit Açma, Wear OS cihazlarına özel ve ekranında bir cihazın kilidinin; akıllı saat tarafından açıldığına dair onay ve söz konusu cihazı yeniden kilitleme seçeneği de gösteriyor.

Yeni bilgiler Google’ın bunu başardığını ve Google Pixel Watch için; yeni bir uygulama geliştirerek farklı bir özelliğe imza attığını gösteriyor. Google, Pixel Watch’ın önceki Wear OS akıllı saatlerinden benzersiz bir şekilde; yeni bir deneyime sahip olmasını amaçlıyor ve özel tamamlayıcı uygulama deneyimi vaat ediyor.

Google Pixel Watch, geçtiğimiz ay Google I/O sırasında tanıtıldı ve lansmanının Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ile birlikte, genellikle Ekim ayında gerçekleşen Google’ın Sonbahar donanım etkinliğinde satışa çıkacak.