Google Play’e Yeni Güvenlik Önlemleri Geldi!

Google Play Koruma, lansmanından bu yana yüklenen uygulamaları kötü amaçlı yazılımlara karşı tarıyor, ancak bu, müşterilerin bankacılık uygulamalarının %100 güvenli olduğunu garanti etmiyor. Kötü niyetli kişilerin, kullanıcıların SMS yoluyla aldıkları tek kullanımlık şifreye (OTP) erişmeleri için doğru doğrulama kodunu girmeleri ve kurbanın banka hesabına kolayca erişmeleri gerekiyor.

Play Koruma artık bir uygulamanın gerektirdiği izinleri kontrol ederek bilgisayar korsanlarının en sık kötüye kullandığı yetkileri denetleyecek. Bu, Google’ın Play Koruma için sunduğu yeni bir özellik oldu. Bilgisayar korsanları, izinlerle gelen SMS mesajlarını ve bildirimleri görebilir, hatta erişilebilirlik izniyle kullanıcının haberi olmadan cihazı kontrol edebilir.

Bu özellik, Singapur Siber Güvenliği ile işbirliği içinde geliştirildiğinden, Google şu anda bu özelliği yalnızca Singapur’da kullanıma sundu. Google, sahtekarlık önleme aracını ilk alan kullanıcıların Singapur’da olacağını belirtiyor. Bu, uygulamaların arka planda izinlerle ne yaptığını sürekli olarak takip eden yeni bir Google özelliği olacak

Google, Play Koruma’nın kullanıcıların bankacılık uygulamalarını güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Dolandırıcılık koruması, kullanıcılar üçüncü taraf bir uygulama gibi internetten indirilen bir APK dosyasını yüklediğinde devreye giriyor. Uygulama dört izin istediğinde, kullanıcıya bir rapor sunulacak.

Bu, bilgisayar korsanlarının kullanıcının telefonuna gelen SMS’leri ve bildirimleri izlemesini engelliyor, böylece uygulamaya verilen kullanıcı verileri sınırlanır ve bilgisayar korsanları kullanıcının banka hesabına erişemiyor.