Google, Spam Aramaları Yapay Zekayla Engellemeye Çalışıyor!

Görünüşe göre Google, bir kişinin günlük olarak uğraşması gereken tüm istenmeyen çağrılarla başa çıkmak için bir çözüm üzerinde çalışıyor. Şirket, AI (Yapay Zeka) kullanımıyla tüm spam veya otomatik çağrılarla etkili bir şekilde başa çıkmak için bir yöntem geliştiriyor.

Şu an itibariyl teknoloji devi, Pixel serisi akıllı telefonlarında bu sorunla başa çıkmaya yardımcı olmak için Arama Ekranı özelliğini zaten sunuyor, ancak bu, sorunu yalnızca belirli bir ölçüde ele alıyor. Bununla birlikte, Google’ın, konuşmalı yapay zeka sayesinde kullanıcıların bu spam/otomatik aramalardan kaçınmasına daha iyi yardımcı olacak daha yetenekli bir teknoloji oluşturmak istediği görülüyor.

Yeni bir habere göre, Google’ın Telefonu uygulamasının Grup Ürün Müdürü Jonathan Eccles, Made by Google Podcast’in son bölümünde markanın istenmeyen aramalarla ilgili sorunları nasıl çözmek istediğinden bahsetti.

Şirket, bu sorunu konuşmalı yapay zeka ile çözmeye çalışıyor. Yetkili “Çok adımlı, çok dönüşlü konuşma yapay zekası, gelen her aramanın önünde bu koruyucu ve yardımcı katmanı oluşturmak açısından pek çok ilginç kapı açabilir” dedi.

Pixel akıllı telefonlardaki Arama Filtreleme özelliği şu anda yapay zekayı kullanıyor. Bununla birlikte, Google muhtemelen bu sistemi AI teknolojisi ile daha da geliştirmek istiyor.