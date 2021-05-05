Google Stadia’nın Başkan Yardımcısı Görevinden Ayrıldı!

Bilindiği üzere oyun dünyasında yeni bir üretim olan bulut tabanlı servislerin başında Google‘ın Stadia‘sı ve şimdiler ülkemizde de olan Nvidia‘nın GeForce Now sistemi oyuncuların dikkatini hep çekiyordu. Ancak Google‘ın bu konuda yürüttüğü politikalar Stadia‘nın kapanmasına ve çok sınırlı bölgelerde hizmet vermesine yol açtı. Bugün ise Stadia‘nın başkan yardımcılığı ve ürün başkanı olarak görevde olan John Justice‘nin görevinden ayrıldığı haberi ortaya çıktı.

Bu ayrılış tam da bu yılın başlarından beri kapanmaya başlayan Stadia stüdyolarının ve aynı zamanda Stadia Games başkanı Jade Raymond‘un görevinden ayrılmasının ardından gerçekleşti. Henüz kendisi resmi bir şekilde görevinden ayrıldığını duyurmamış olsa da sağlan haber kaynaklarında bunun doğrulandığı söyleniyor. Ayrıca The Information tarafından paylaşılan habere göre Jonh Justice‘nin resmi bir açıklama yapacağı doğrulanmış durumda.

Henüz altı ay önce Stadia‘da göreve başlayan Justice, Stadia‘nın geleceğini iyi görüyordu. Hatta Google‘ın Stadia için daha fazla oyun sunacağına dair tahminleri bulunuyordu. Ancak Google yönetimi yürüttüğü çeşitli politikalar nedeniyle Stadia‘nın kapanmasına ve kısıtlanmasına yol açtı. Örnek olarak bir oyuncu herhangi bir çevrimiçi marketten satın aldığı oyunu Stadia‘da oynamak için tekrar satın almak zorunda kalıyordu.

Bu da oyuncuların fazlasıyla olumsuz dönüşlerine ve bu platformu kullanmamalarına neden oldu. Ayrıca şirketin Stadia stüdyolarını herşeyin iyi gitmesine rağmen kapatmaları oyuncuları daha da fazla uzaklaştırmış oldu. Şuan için Stadia servisi hakkında paylaşılan bilgiler bu yönde ancak ilerleyen günlerde bu bulut servisinin kaderinin ne olacağı henüz belli değil.