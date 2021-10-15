Sürekli kaydırma özelliği, mobil cihazlarda Google Arama’ya geliyor

Google, ABD’de mobil cihazlarda yapılan çoğu İngilizce arama için sürekli kaydırma özelliğini kademeli olarak kullanıma sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların “Daha fazlasını gör” düğmesine ulaşmadan önce Google Arama’da dört sayfaya kadar sonuç görüntülemesine olanak tanıyor. Yeni ekleme hem Android hem de iOS Google Arama uygulamalarına geliyor.

Kullanıcılar, dört sayfa içerik işaretini geçtikten sonra bir “Daha fazlasını gör” düğmesini almaya devam edecekler. Google’a göre, yeni sürekli kaydırma özelliği, kullanıcıların yemek pişirme gibi görevler için daha fazla fikir ve ilham almalarını sağlıyor. Ayrıca yeni özellik, Google’ın kullanıcılarının görebileceği daha fazla reklam yerleştirmesine olanak tanır.