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Google Telefon Görüşmelerinde Ses Tepkileri Sunuyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
25 Şubat 2024
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Google Telefon Görüşmelerinde Ses Tepkileri Sunuyor

Google Mesajlar, geçtiğimiz birkaç ay içinde bir dizi özellik edindi ve Google, uygulamada bir milyar RCS kullanıcısına ulaşma vesilesiyle Aralık ayında bunlardan birkaçını duyurdu. Ayrı olarak, mesajlaşma uygulaması yakın geçmişte animasyonlu emoji tepkileri de dahil olmak üzere bir dizi görsel ekleme gördü. Artık Google, telefon görüşmeleri sırasında birden fazla ses efekti sunarak Telefon uygulamasına benzer tepkileri genişletmeyi düşünüyor gibi görünüyor.

Google Telefon Görüşmelerinde Ses Tepkileri Sunuyor

Google ileride tepkileri genişletmeyi düşünüyor

Google’ın sözde Audiomoji olarak adlandırdığı bu özel özelliğe işaret eden kod, TheSpAndroid için yazılan kod dedektifi AssembleDebug’a göre Google Telefon uygulamasının 124 (beta) sürümünde bulundu. Alman sitesi SmartDroid.de, AssembleDebug ile işbirliği içinde bu gelişmeyi ilk bildiren site oldu.

Eldeki özelliğe dönecek olursak, bu temelde telefon görüşmeleriniz arasına ekleyebileceğiniz ses tabanlı tepkilerdir. Aralarından seçim yapabileceğiniz toplam altı tane var.

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Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

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