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Google, Tüm Gmail Kullanıcılarına Acil Uyarı Veriyor!

Bir Gmail hesabınız varsa, doğrudan Google'dan gelen bu uyarıyı kontrol etmeniz gerekiyor. Şirket, Gmail hesabı olan her kullanıcıya bir uyarı yayınladı. Uyarı, ortaya çıkan ve kullanıcılar için tehdit oluşturan yeni bir dolandırıcılık ışığında geliyor. Siber saldırı, Google'ın markasını kullanıyor ve “Çevrimiçi Ödül Programı” yazan bir konu satırıyla başlıyor.

Ayşen Sıla

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Gmail markasını baz alan bir dolandırıcılık ortaya çıktı. Bunun üzerine şirket, önemli bir duyuru yayınladı. Sahte Gmail e-postasını açan kullanıcılara bir ödüle tabi oldukları söyleniyor.

Google’da 18,25 milyarıncı aramasını yapmış gibi bir mesajla karşılaşıyorlar. Şöyle bir mesaj var: “Tebrikler! Şanslı bir Google kullanıcısısınız! “Dünya çapında her 10 milyonuncu aramaya ulaşıldığında, bir teşekkür hediyesi gönderecek şanslı bir kullanıcı ilan edeceğiz. Sen şanslı kullanıcısın!”

İleti, Gmail kullanıcılarının belirli bir bağlantıyı tıklamasını gerektiriyor. Sadece o linke tıklayarak ödüllerini alabileceklerini de belirtiyor. Bu, bilgisayar korsanlarının kişisel verilere erişmesinin bir yolu.

gmail

Bununla para ve kimlik çalabiliyorlar. Google şimdi kullanıcıları bu dolandırıcılığa karşı uyanık olmaya çağırıyor. Bu yüzden gelen kutunuza iyi bakın ve şüpheli herhangi bir şeyi bildirin. Ayrıca, doğru olduklarını varsaymadan önce belirli kampanyaların doğruluğunu kontrol etmeye çalışın.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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