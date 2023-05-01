Google, Tüm Gmail Kullanıcılarına Acil Uyarı Veriyor!

Gmail markasını baz alan bir dolandırıcılık ortaya çıktı. Bunun üzerine şirket, önemli bir duyuru yayınladı. Sahte Gmail e-postasını açan kullanıcılara bir ödüle tabi oldukları söyleniyor.

Google’da 18,25 milyarıncı aramasını yapmış gibi bir mesajla karşılaşıyorlar. Şöyle bir mesaj var: “Tebrikler! Şanslı bir Google kullanıcısısınız! “Dünya çapında her 10 milyonuncu aramaya ulaşıldığında, bir teşekkür hediyesi gönderecek şanslı bir kullanıcı ilan edeceğiz. Sen şanslı kullanıcısın!”

İleti, Gmail kullanıcılarının belirli bir bağlantıyı tıklamasını gerektiriyor. Sadece o linke tıklayarak ödüllerini alabileceklerini de belirtiyor. Bu, bilgisayar korsanlarının kişisel verilere erişmesinin bir yolu.

Bununla para ve kimlik çalabiliyorlar. Google şimdi kullanıcıları bu dolandırıcılığa karşı uyanık olmaya çağırıyor. Bu yüzden gelen kutunuza iyi bakın ve şüpheli herhangi bir şeyi bildirin. Ayrıca, doğru olduklarını varsaymadan önce belirli kampanyaların doğruluğunu kontrol etmeye çalışın.