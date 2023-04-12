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Google TV, Yeni Canlı TV Deneyiminde 800’den Fazla Ücretsiz Kanalı Açıkladı

Yeni canlı TV deneyimi, Google TV'li Chromecast ve Sony, TCL, Hisense ve Philips'ten yerleşik Google TV'li TV'ler dahil olmak üzere tüm Google TV cihazlarında kullanılabilir. Google ayrıca bu yıl içinde uygun Android TV cihazlarına yeni TV rehberini ve ücretsiz kanalları getirmeyi planlıyor.

Ayşen Sıla

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Artan akış hizmetleri sayısıyla birlikte aylık faturalar birikmeye devam ediyor. Bununla birlikte, yerel haberlerden ve popüler şovlardan popüler filmlere kadar her şeyi sunan ücretsiz TV seçeneklerinin sayısı giderek artıyor. Google TV, bu ücretsiz kanalları bulmayı ve keyfini çıkarmayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için adım atıyor.

Google TV, kullanıcıların birden fazla sağlayıcıdan 800’ün üzerinde ücretsiz TV kanalına göz atmasına olanak tanıyan yeni bir canlı TV deneyimi sunuyor. Hizmet, Tubi, Plex ve Haystack News’ten ücretsiz kanalları doğrudan Canlı sekmesine entegre ederek Pluto TV’deki mevcut kanal dizisini tamamlıyor. Ek olarak, Google TV, bir uygulamanın indirilmesini veya başlatılmasını gerektirmeyen kendi ücretsiz yerleşik kanallarını başlatıyor.

Kullanıcılar artık NBC, ABC, CBS ve FOX‘tan haber kanalları da dahil olmak üzere 800’den fazla kanala ve programa erişebilir. Platform ayrıca İspanyolca, Hintçe ve Japonca gibi 10’dan fazla dilde programlama içeren uluslararası kanallar sunuyor. Yeni TV rehberi, kolay gezinme için tüm ücretsiz TV kanallarını bir araya getirerek ister gerçek suç, ister klasik TV tekrarları veya en sevdiğiniz yemek programı olsun, izlemek istediğiniz içeriği bulmanızı kolaylaştırıyor.

Google-TV-

YouTube TV veya Sling TV’den birinci sınıf bir canlı TV aboneliğiniz varsa veya kablosuz kanallara erişiminiz varsa, Canlı sekmesi bunları da görüntüleyerek tüm canlı kanallarınızı tek bir yerde birleştiriyor.

Yeni canlı TV deneyimi, Google TV’li Chromecast ve Sony, TCL, Hisense ve Philips’ten yerleşik Google TV’li TV’ler dahil olmak üzere tüm Google TV cihazlarında kullanılabilir. Google ayrıca bu yıl içinde uygun Android TV cihazlarına yeni TV rehberini ve ücretsiz kanalları getirmeyi planlıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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