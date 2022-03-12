Google ve Apple’a karşı Rus baskısı, Putin’in Ukrayna’yı işgalinden önce geldi

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal ettiğinden beri, Vladimir Putin, Rusya Federasyonu genelinde, savaşı protesto etmek veya Kremlin’in “kasten yanlış bilgi” dediği şeyleri yaymak için para cezaları ve hapis cezaları da dahil olmak üzere, yeni ve acımasız yasalar çıkardı. Bununla birlikte, Putin’in ajanları, ilk tank sınırı geçmeden önce Apple ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin yöneticilerini korkutmak için zaten iş başındaydı.

Yeni bir Washington Post raporu, eski KGB casusunun, bazen doğrudan vatandaşların gerçek fikirlerini ifade etmek için kullanabilecekleri araçların kaynaklarına giderek iç muhalefeti ezmek için nasıl çalıştığını ortaya koyuyor. Geçen Eylül ayında, Putin’in düşmanı Alexei Navalny ile ilişkilendirilen bir Akıllı Oylama uygulaması, Putin’in eylemlerine karşı protesto oylarını kaydedebilmeleri için Ruslar için kullanıma sunulduktan sonra, ajanlar, bir kadın Google yöneticisinin Moskova’daki evine gelerek, onu aşağılaması için korkuttu. Ona 24 saatlik bir süre verdiler. Google, onu takma adla bir otele yerleştirmek de dahil olmak üzere, onu güvende tutmak için hızla önlemler alsa da, muhtemelen KGB’nin halefi FSB’den gelen ajanlar, yöneticiyi buldu ve zamanının neredeyse dolduğunu bildirdi. Akıllı Oylama, uygulanan son tarihe kadar gitmemiş olsaydı, tutuklanacaktı.

Google ve Apple, uygulamayı kısa bir süre sonra kaldırdı. Post, olayın ve bunun gibi diğerlerinin geniş çapta rapor edilmediğini, ancak Putin’in iç muhalefeti ortadan kaldırma çabalarının bir parçası olarak bir süredir devam ettiğini söylüyor. Rusya, eğer varsa, titiz davrandı ve makalede listelenen ek önlemler bunu açıkça ortaya koyuyor. Bunlar arasında Facebook veya Twitter gibi sosyal medya sitelerine erişimin engellenmesi, sansürle işbirliği yapmayan herhangi bir şirkete büyük para cezaları verilmesi ve hatta Post’a göre “dünyanın en büyük 13 teknoloji şirketinden çalışanlarını Rusya’da tutma emri” yer alıyor.” böylece işverenlerinin eylemlerine cevap verebildiler – Post’un Amerikalı teknoloji yöneticilerinin “rehine yasası” dediği bir şey.

Ukrayna’nın işgali ile Putin’in yoğun baskıları, şirketlerin yanı sıra ABD ve NATO tarafından alınan önlemlerle birleşerek devasa ulusun sınırları içinde tamamen farklı bir gerçeklik anlamına gelen bir şey yarattı. Post’un güvenilmez olduğu Rus anketleri bunu yansıtıyor. Rusların çoğunluğu savaşı destekliyor gibi görünüyor ve Rus akrabalarıyla Ukraynalılar, ilişkilerinin savaşın tamamen haklı olduğunu düşündüğü şaşırtıcı konuşmalar bildirdiler – eğer gerçekten olduğuna inanıyorlarsa.

Alexei Navalny‘nin kuruluşundan gelen bir itirazın ardından Google, Akıllı Oylama uygulamasını tekrar kullanılabilir hale getirdi. Bu, Navalny’nin şu anda Litvanya’da bulunan halkının Android telefonları kullanarak Ruslara mesaj gönderebileceği anlamına geliyor. Ancak Apple’ın Navalny temsilcisi Leonid Volkov‘a verdiği yanıtta, sorunun hala incelenmekte olduğunu söylediği bildirildi. Şimdilik, Rusya’daki iPhone kullanıcıları görünüşe göre Vladimir Putin’in görmelerini istediği şeyi görüyor.