Google ve Qualcomm, Android telefonlar için uydu bağlantısı teknolojisini anlatıyor

T-Mobile ve SpaceX kısa süre önce bir araya geldi ve düşük yörüngeli uyduları kullanarak ağdaki ölü bölgeleri sona erdirme çabalarını duyurdular. Ayrıca, Apple‘ın 7 Eylül’de tanıtacağı en azından bazı iPhone 14 modellerinde (Pro modelleri olabilir) acil durum SOS’u için uydu bağlantısı ekleyeceği söyleniyor. Onlar için işleri kolaylaştırmak adına, Android ve diğer Google hizmetlerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, bir sonraki Android sürümünün uydu desteğine sahip olacağını onayladı.

Bir tweet’te Lockheimer, “08’de G1’i piyasaya sürdüğümüzde, 3G + Wifi’yi çalıştırmanın zor olduğunu düşünmenin çılgınca olduğunu söyledi. Şimdi, uydular için tasarlıyoruz.” Halihazırda piyasaya sürülen Android 13 ile, uydu bağlantısı desteği yalnızca Android 13L’de (Google yayınlamaya karar verirse) veya Android 14’te kullanılabilir.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android! — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022

İşletim sistemine uydu bağlantısı desteği ekleyen Big G, Android akıllı telefon üreticilerinin teknolojiyi telefonlarına uygulamalarını kolaylaştıracak. En azından, üstün bir son kullanıcı deneyimine yol açmalıdır.

IFA 2022‘de Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, Snapdragon Connect modemlerine uydu iletişim yetenekleri eklemek için çalıştığını da söyledi. Ancak ürünün piyasaya ne zaman çıkacağı konusunda net bir zaman çizelgesi yok.

Çoğu şirket, dünya çapındaki engebeli arazilerde ağ ölü bölgelerini sona erdirmek için uydu bağlantısına bakıyor. Sadece birkaç bin sesli aramayı ve mesajı aynı anda işlemek için gerekli bant genişliğine sahip olduğundan, geleneksel mobil ağ kulelerinin yerini alamaz. Yüksek bant genişliğine sahip mobil verileri destekleyemez. Bağlantı seçeneği, ağ olmayan bölgelerdeki kullanıcıların kriz anında sevdiklerine ve acil servislere ulaşmasına yardımcı olmak içindir.