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Teknoloji Haberleri

Google ve Spotify Bir Özellik İçin İşbirliği Yapıyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
26 Şubat 2024
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Google ve Spotify Bir Özellik İçin İşbirliği Yapıyor

Spotify Connect cihazları, eşleştirilmiş Bluetooth kulaklıklarınızın ve hoparlörlerinizin yanı sıra Yayın hedeflerinin yanında görünecektir. Bu, Spotify kullanıcılarının desteklenen cihazları seçmek için uygulamanın Şu An Çalınan ekranını açmalarına gerek olmadığı anlamına geliyor. Google, kontrolleri yönetmek için her uygulamaya girmeniz gerekiyorsa, hangi cihazlarda oynayacağınızı seçmenin ve değiştirmenin zaman alıcı olabileceğini azaltmak istiyor.

Google ve Spotify Bir Özellik İçin İşbirliği Yapıyor

Spotify Connect cihazları arasında hızlı değişim için işbirliği yapıldı

Google geçen yıl kullanıcılarının Android’in medya oynatıcısından herhangi bir Spotify Connect cihazı arasında oynatmayı kolayca değiştirebilmesini sağlamak için Spotify ile yakın işbirliği içinde çalıştığını söyledi. Bu uyumluluk aslında geçen yıl bekleniyordu.

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