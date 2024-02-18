Google Workspace Uygulamalarına Yeni Biçimlendirme Araçları Geldi

Google’ın mobil cihazlarda bile metin yazmayı ve düzenlemeyi çok kolay hale getiren üç uygulaması Dokümanlar, Slaytlar ve E-Tablolar, bu haftanın başında yorum sistemlerinde yapılan bir dizi iyileştirmeyle güncellendi. Hafta sonu, arama devi başka bir önemli güncellemenin Android kullanıcılarına sunulacağını doğruladı. Dokümanlar, Slaytlar ve E-Tablolar olmak üzere üç uygulamanın tümü, biçimlendirme seçeneklerine gitmek için gereken dokunma sayısını azaltan yeni bir biçimlendirme kenar çubuğuna kavuşuyor.

Temel olarak metinleri, tabloları, görselleri ve daha fazlasını eskisinden çok daha kolay bir şekilde düzenleyebileceksiniz. Google, bir blog yazısında yeni biçimlendirme kenar çubuğunun önümüzdeki ayın başında Android tabletlere sunulacağını duyurdu. Mountain View şirketine göre güncelleme, 6 Mart’ta Planlanmış Sürüm alanlarında yayınlanacak, Hızlı Sürüm alanlarına kayıtlı kullanıcıların ise Android tabletlerindeki yeni biçimlendirme kenar çubuğundan zaten yararlanabilmesi gerekiyor.

Yeni özelliğin tüm Google Workspace müşterilerinin, Google Workspace Bireysel abonelerinin ve kişisel Google hesaplarına sahip kullanıcıların kullanımına sunulduğunu da eklemek önemlidir. İlgili bir haberde Google, Slaytlar uygulamalarına, kullanıcıların uygulamadaki arka planı değiştirmek için bir görseli kolayca sürükleyip bırakmasına olanak tanıyan yeni bir özelliğe daha kavuştuğunu duyurdu.