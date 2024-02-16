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Google Workspace Yorumlar Bölümünü Yeniledi

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
16 Şubat 2024
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Google Workspace Yorumlar Bölümünü Yeniledi

Google’ın Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar’dan oluşan Workspace paketinin rahatlığı ve basitliğiyle çok az doküman düzenleyici rekabet edebilir. Bu yardımcı programlar, işletim sistemleri arasında kusursuz senkronizasyon, rahat paylaşım ve fikirlerin paylaşılması ve yorum ve öneriler aracılığıyla işbirliği yapılması için temiz bir kullanıcı arayüzü sunar. Ancak, bu uygulamalardaki yorumlar bölümünün kullanıcı arayüzünde iyileştirme için geniş bir alan vardır. Google nihayet kullanıcı arayüzünü modernize etmek için küçük bir görsel güncellemenin yanı sıra bu endişeleri de gideriyor.

Google Workspace Yorumlar Bölümünü Yeniledi

Google Workspace yeni güncelleme ile yenilendi

Google’ın Workspace dosyaları, ortak çalışma için bağlantılar ve özel e-posta davetiyeleri aracılığıyla paylaşılabilir. Davet edilen kişiler, seçilen metne eklenen yorumları bırakarak dosya içeriği hakkındaki düşüncelerini paylaşabilirler. Ancak çok fazla yorum ve birden fazla ortak çalışandan gelen yanıtlar, özellikle de önerilen değişiklikleri uygulamakla görevli kişi sizseniz, gezinmek hızla zorlaşabilir.

Google yakın zamanda Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar’daki yorumlar bölümünün elden geçirildiğini duyurdu. Açıklamak için örnek olarak Dokümanlar’ı kullanacağız ancak aynı değişiklikler diğer Workspace yardımcı programları için de geçerlidir. Web’de revizyon geçmişi düğmesinin yanındaki Yorumlar düğmesini kullandığınızda, yorumların yer aldığı yeni bir kenar çubuğu açılır. Geri bildirim denizinde boğulmak yerine, Google’ın yalnızca üzerinde işlem yapmanız gereken yorumları içeren bir Sizin için bölümü vardır. Diğer sekme olan Tüm yorumlar, tüm yorumları bir kenar çubuğunda görüntüler. Bu görünümü Görünüm ve Tüm yorumları göster altından da etkinleştirebilirsiniz.

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