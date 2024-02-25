Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Google Yapay Zeka Alanında İki Yeni Dili Piyasaya Sürdü Teknoloji Haberleri Google Yapay Zeka Alanında İki Yeni Dili Piyasaya Sürdü Fatih Kuruçay 0 Görüntüleme

Bu hafta Google, üretken yapay zeka hakimiyetine yönelik devam eden hedefi kapsamında iki yeni açık büyük dil modeli olan Gemma 2B ve Gemma 7B’yi piyasaya sürdü. LLM’leri, amiral gemisi GenAI modelleri ailesi olan “Gemini’den ilham alan” olarak tanımlayan şirket, her birini ticari ve araştırma amaçlı kullanıma sundu.

Google Gemma 2B ve Gemma 7B’yi getirdi

Başka bir yerde, güç durumdaki veritabanı şirketi MariaDB, 37 milyon dolarlık bir anlaşmayla özel hale getirilebileceğini açıkladı. Paul, bağlayıcı olmayan teklifin MariaDB’nin SPAC aracılığıyla halka açılmasından 14 ay sonra geldiğini yazıyor.