Google Yapay Zeka Tabanlı Üretkenlik Araçlarını Güncelledi

Google, üretken yapay zeka cephesinde, yeni bir metinden resme aracı da dahil olmak üzere bir dizi güncelleme yayınlıyor. ImageFX’in farklı yanı, etkileyici çipler içeren bir arayüze sahip olmasıdır. Buradaki fikir, bunların yaratılışınızın ve fikirlerinizin bitişik boyutlarını hızlı bir şekilde denemenize yardımcı olacağıdır.

ImageFX yeni güncellemelerle iyileştiriliyor

ImageFX’in piyasaya sürülmesinin yanı sıra Google, MusicFX ve TextFX’i de geliştirdiğini söylüyor. Şirket, MusicLM modelinde daha hızlı müzik üretimi ve daha yüksek kalitede sesin yanı sıra yeni özellikler içeren yükseltmeler yaptığını iddia ediyor. Oluşturulan şarkılar artık 70 saniyeye kadar sürebiliyor. TextFX’e gelince, Google, navigasyonu ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla kullanılabilirlik güncellemeleri yayınladı.

ImageFX tarafından oluşturulan görüntüler ve MusicFX ile yapılan sesler, özellikle Arama veya Chrome’da göründüklerinde bunların yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu açıkça belirtmeyi amaçlayan dijital bir filigran olan SynthID tarafından etiketlenir. ImageFX yaratımları aynı zamanda IPTC meta verilerini de içerecektir. Google’a göre bu, insanlara yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerimizle karşılaştıklarında daha fazla bilgi sunuyor.