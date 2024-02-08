Google Yapay Zekasına Gemini Adını Verdi!

Google, Bard chatbot ve Duet AI gibi önceki girişimleri birleştiren birleşik bir yapay zeka platformu olan Gemini’nin resmi tanıtımıyla yapay zeka stratejisinde önemli bir dönüşüm başlattı. Google’ın bu stratejik hamlesi, Gemini‘yi yapay zeka sektöründe zorlu bir oyuncu olarak konumlandırmayı ve OpenAI’nin ChatGPT’sinin popülaritesine doğrudan meydan okumayı amaçlıyor.

Gemini AI platformu, Google’ın AI yeteneklerini metin, ses ve görüntü etkileşimlerini kapsayacak şekilde genişleten birçok gelişmiş özellik vaat ediyor. Apple kullanıcıları için özel bir Android uygulaması ve Google uygulamasına kusursuz entegrasyonuyla Gemini, erişilebilirliği ve kullanım kolaylığını geliştirmeye hazırlanıyor.

Gemini’nin yeni tekliflerinin temelinde, Google One’ın AI Premium aracılığıyla sunulan bir özellik olan Gemini Ultra yer alıyor. Aylık 20 dolar tutarında fiyatla kullanıcılar, Gemini’yi ChatGPT Plus’a güçlü bir rakip olarak konumlandıran ve eşdeğer bir fiyat noktasında gelişmiş değer sunan ilgi çekici bir paket olan ek bulut depolama alanıyla tamamlanan gelişmiş yapay zeka özelliklerine erişim elde ediyor.

Google’ın Gemini’yi öne çıkarmaya yönelik farklı yaklaşımı, ona benzersiz bir kişilik aşılamayı içeriyor. Yapay zeka etkileşimlerinin geleneksel nötr tonunun ötesine geçen Gemini, kullanıcılara daha ilgi çekici ve dinamik bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Gemini, kullanıcının amacını anlayarak ve kişiliğiyle yanıt vererek, yapay zeka sohbet robotu ortamında kendine özgü bir alan yaratmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte, yükseltmelere rağmen Gemini gibi büyük dil modellerini ChatGPT gibi rakiplerden ayırma becerisi konusunda bir miktar şüphecilik mevcut. Google için asıl zorluk, belirgin ilerlemeler sergilemek ve kullanıcıları Gemini’nin benzersiz değer teklifi konusunda ikna etmek olacak.

Google, ABD’de başlayıp daha sonra Asya Pasifik bölgesine genişleyerek Gemini’nin kullanıma sunulmasını başlatırken, küresel yapay zeka topluluğu ve kullanıcılar bu yeni yarışmacının ChatGPT gibi yerleşik oyunculara karşı nasıl performans göstereceğini heyecanla bekliyor. Google’ın Gemini aracılığıyla yapay zekada yeniliği teşvik etme taahhüdü, yapay zekanın sürekli gelişen hikayesinde heyecan verici bir bölüme işaret ediyor.