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Google, Yeni Özelliğiyle Telefon Kameranızı Bilgisayara Getiriyor!

Bugün Android uzmanı Mishaal Rahman, Twitter'da Google'ın Android telefonunuzu bir USB web kamerasına dönüştürmek için işlevsellik ekleyebileceğini açıkladı. Rahman, Android'in Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) deposuna bir "DeviceAsWebcam" hizmeti eklediğini gösteren kanıtlar buldu.

Ayşen Sıla

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Dizüstü bilgisayarlardaki web kameralarının mükemmel olmadığının hepimiz farkındayız. Sonuç olarak, çoğu kişi harici bir web kamerası kullanmayı tercih ediyor ve hatta bazıları üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla akıllı telefonlarını bilgisayarları için bir web kamerası olarak kullanıyor.

Şimdi, Google‘ın akıllı telefonunuzu dizüstü bilgisayarınız için bir web kamerası olarak kullanmanızı sağlayacak bir işlev geliştirdiğine dair söylentiler dolaşıyor. Bu, yakında Android’de yerel bir işlev olarak sunulacak ve üçüncü taraf yazılım gereksinimini ortadan kaldıracaktır. Bu şüphesiz Google’ın şimdiye kadar eklediği en iyi özelliklerden biri olacak.

Bugün Android uzmanı Mishaal Rahman, Twitter’da Google’ın Android telefonunuzu bir USB web kamerasına dönüştürmek için işlevsellik ekleyebileceğini açıkladı. Rahman, Android’in Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) deposuna bir “DeviceAsWebcam” hizmeti eklediğini gösteren kanıtlar buldu.

Bu proje herkesin Google tarafından yönetilip denetlenirken kodu ve değişiklikleri incelemesine ve katkıda bulunmasına olanak tanıyor. “DeviceAsWebcam”, “bir Android cihazını web kamerasına dönüştüren yeni bir hizmet” olarak tanımlanıyor. Rahman’a göre bu, video verilerinin gönderilmesine izin veren standart UVC (USB video sınıfı) gadget modunu destekleyen Android akıllı telefonlarda çalışacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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