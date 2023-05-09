Google’ın bir sonraki akıllı saatinin resmi adı belli oldu

Birkaç gün önce bir rapor, Google‘ın Pixel 8 serisi akıllı telefonların yanı sıra yeni nesil Pixel akıllı saati piyasaya süreceğini ortaya koydu. Ancak raporda ürünün isminden bahsedilmemişti.

Çok sağlam bir kaynağa göre Google’ın yeni akıllı saatinin resmi adı Pixel Watch 2 olacak. Giyilebilir cihazın adı Pixel akıllı telefonlarla uyumlu görünüyor.

Nest serisi gibi diğer Google donanım ürünleri adlarında “Gen” kullanıyor. Çoğu insan için basit ve anlaşılması kolay olduğu için normal numaralandırma formatı çok daha iyi hissettiriyor.

Bunun dışında yakında çıkacak olan bu saat hakkında adından başka hiçbir şey bilinmiyor. Google cihazlarının resmi duyurusundan aylar önce detaylı sızıntılarıyla tanındığı düşünüldüğünde bu son derece garip.

Son birkaç yıldır Google, yıllık Google I/O geliştirici konferansında yaklaşan donanım ürünlerinin tasarımını resmi olarak tanıtıyor. Bu nedenle, Pixel Watch 2’nin tasarımı yarın Google I/O’nun 2023 baskısında Pixel 8 serisiyle birlikte tanıtılırsa şaşırmayacağız.