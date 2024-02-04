Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Google’ın Yapay Zeka Aracı Bard Yenilenmiş Hali Gemini İle Güncelleniyor Teknoloji Haberleri Google’ın Yapay Zeka Aracı Bard Yenilenmiş Hali Gemini İle Güncelleniyor Fatih Kuruçay 4 Görüntüleme

X’te sızdırılan bir belgeye göre Google, önümüzdeki hafta Bard AI aracında bazı büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Kamuoyuna açıklanmayan planların arasında Bard adının Gemini olarak değiştirilmesinin de yer aldığı bildiriliyor. Basitlik adına da olsa Google’ın bunu yapması mantıklı olacaktır; şirket, yeni çok modlu yapay zeka modeli Gemini’yi 2023’ün sonunda tanıttı ve bunu Bard da dahil olmak üzere bazı ürünlerine entegre etmeye başladı.

Google Bard AI aracında büyük değişiklikler planlıyor

Android uygulama geliştiricisi Dylan Roussel tarafından paylaşılan değişiklik günlüğü 7 Şubat tarihli ve aynı zamanda ücretli Gemini Advanced katmanının da şu anda kullanıma sunulacağını belirtiyor. Android için bir Gemini uygulamasının da yakında geleceğinden bahsediyor.

Belgeye göre Gemini Advanced, kullanıcılara kodlama, mantıksal akıl yürütme, incelikli talimatları takip etme ve yaratıcı işbirliği gibi son derece karmaşık görevlerde çok daha yetenekli olan Gemini’nin Ultra 1.0 modeline erişim sağlıyor. 150’den fazla ülkede satışa sunulacak ve başlangıçta İngilizce dili için optimize ediliyor. Değişiklik günlüğü ayrıca Gemini’nin bu sürümle birlikte Kanada’ya da genişleyeceğini söylüyor.

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