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Teknoloji Haberleri

Google’ın Yeni Asistanı Gemini Şarkı Tanımlama Özelliği Barındırmıyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
1 Mart 2024
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Google'ın Yeni Asistanı Gemini Şarkı Tanımlama Özelliği Barındırmıyor

Google, geçen ayın başlarında Bard AI sohbet robotunun yeniden markasını açıkladı ve onunla birlikte yeni bir Android uygulamasını piyasaya sürerek “Gemini”ye dönüşümü tamamladı. Asistan kullanıcılarının alışık olduğu bazı temel özelliklerden yoksun olduğundan, Gemini’nin Android telefonlarda Google Asistan’ın tam bir alternatifi olmadığı en başından beri oldukça açıktı. Şimdi, bu fikri daha da haklı çıkaran yeni bir İkizler eksikliği ortaya çıktı.

Google'ın Yeni Asistanı Gemini Şarkı Tanımlama Özelliği Barındırmıyor

Gemini önemli bir özellikten yoksun geldi

Bir Techcrunch makalesinde belgelendiği gibi, Android’deki Gemini, şarkıları tanımlama yeteneğinden de yoksundur; bu, Google Asistan’ın kolayca başarabileceği bir şeydir. Sizin tarafınızdan gerçekten Samsung S24 Ultra ve Google Pixel’de çalınan bir şarkıyı tanımlamaya yönelik sorgular, “Şarkıyı doğrudan tanımlamanıza yardımcı olamam, ancak onu bulmanıza yardımcı olabilirim” şeklinde bir hata mesajı döndürür.

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