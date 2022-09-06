GoPro Hero 11 Black’in Özellikleri Ortaya Çıktı

GoPro, yeni Hero 11 Black aksiyon kamerasını piyasaya sürmeyi planlıyor. Şimdi, yeni bir rapor, lansman zaman çizelgesini ve cihazın bazı temel özelliklerini açıkladı.

Yeni bir rapor, GoPro Hero 11 Black’in önceki modele kıyasla daha geniş bir Görüş Alanı (FOV) sunacak yeni bir CMOS sensörüne sahip olacağını ortaya koydu.

Yeni aksiyon kamerasındaki bu yeni görüntü sensörü, son nesil Hero 10’daki 23.6 megapiksel sensörden daha iyi olan 27 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Yeni kamera 24,7 megapiksel ekran yakalamanıza izin verecek. Rapor, video kaydı için Hero 11 Black’in 60 fps’de 5.3K çözünürlükte çekim yapabileceğini iddia ediyor.

Görünüşe göre 120 fps’de 4K videolar da kaydedebilecek. Özellikle, yeni aksiyon kamerası ayrıca geliştirilmiş bir HyperSmooth 5.0 görüntü sabitleme ile gelecek.

Ön tarafta, cihaz son nesle benzer bir 1.4 inç ekrana sahipken, arka kısımda 2.27 inç dokunmatik ekrana sahip olacak. GoPro Hero 11 Black’in 1.720 mAh pil tarafından çalıştırılacağı ve aynı zamanda 10 metreye kadar su altında kalmaya dayanabilen aynı su geçirmez tasarımla geleceğini de belirtelim.