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Teknoloji Haberleri

GoPro, Hero ve Hero 13 Black’i İki Gün Sonra Tanıtacak!

Ayşen Sıla Ayşen Sıla
2 Eylül 2024
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GoPro, yeni nesil aksiyon kameralarının lansman tarihini resmen doğruladı. Şirketin X/Twitter hesabında yayınlanan bir tanıtım videosu, iki yeni Hero modelinin tanıtımı için büyük günün 4 Eylül olduğunu ortaya koyuyor.

Klipte, “13 BLACK” markasının yer aldığı ön tarafa monte edilmiş bir ekran görülüyor; aksiyon kamerasının sensörünün ve soğutma bloğunun yanında ise bilindik Güç/Mod düğmesi yer alıyor.

Özellikler açısından, Hero 13 Black’in 27 MP sensöre sahip olacağını belirtelim. Video kayıt yetenekleri de muhtemelen aynı kalacak, 60 FPS’de 5,3K ve 120 FPS’de 4K. Ayrıca Hero 12 Black’ten HyperSmooth 6.0 görüntü sabitleme ve HDR özelliklerini taşıması bekleniyor.

gopro-hero-13-1

Bu yılki en büyük yükseltme, Hero 12 Black’teki 1.720 mAh ünitenin yerini alacak daha büyük 1.900 mAh pil gibi görünüyor. Ek olarak, GoPro muhtemelen aksiyon kamerası aksesuar yelpazesini bir makro ve ultra geniş lens eklentisiyle birlikte bir Floaty aksesuarı ve koruyucu kılıf ile genişletecek.

İkinci GoPro kamerasına dair ise net bir bilgi yok. Muhtemelen GoPro 11 Mini’nin üst modeli olabilir ve söylentiler HyperSmooth stabilizasyonu ve ağır çekim video kaydı sunacağını öne sürüyor.

gopro-hero-13-1

Resmi lansman tarihi sadece iki gün kala, yakında her iki Hero aksiyon kamerası hakkında detaylı bilgilere sahip olacağız. Ancak 4 Eylül’ün gerçek lansman mı yoksa sadece bir tanıtım mı olacağı henüz belli değil.

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