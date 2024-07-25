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Qualcomm’un yeni işlemcisi uzun zamandır merakla bekleniyor. Akıllı telefon piyasasının güçlü isimlerinden Xiaomi, OnePlus, Vivo gibi markalar, yeni amiral gemisi cihazlarında bu çipi kullanmayı bekliyor. 2024 yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı bilinen Qualcomm’un güçlü Snapdragon 8 Gen 4 çipi tanıtım tarihi duyuruldu. Söz konusu yonga seti Ekim ayında geliyor. İşte ayrıntılar.

Güçlü Snapdragon 8 Gen 4 Çipi Tanıtım Tarihi Duyuruldu!

Qualcomm, amiral gemilerinde kullanılması planlanan Snapdragon 8 Gen 4 çipinin tanıtım tarihini sonunda açıkladı. Söz konusu işlemci 21 Ekim 2024 tarihinde lanse edilecek. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Qualcomm 21 – 23 Ekim 2024 tarihleri arasında bir Snapdragon Zirvesi Etkinliği gerçekleştirecek ve bu etkinlikte Snapdragon 8 Gen 4 tanıtımı da yapılacak.

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Qualcomm 2023 yılında Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini çıkarmış ve bu yonga seti ile piyasada bulunan pek çok amiral gemisi cihaza güç vermişti. Geçtiğimiz yıla performansıyla damga vuran Snapdragon 8 Gen 3’ün yerini bu yıl Snapdragon 8 Gen 4 (S8G4) alacak gibi görünüyor. Söz konusu yonga setinin çalışmaları sona erdi ve yakında piyasaya çıkacak.

Qualcomm Snapdragon Zirvesi Etkinliği Hawaii’de gerçekleştirilecek. TSCM 3 nanometre üretim bandından geçen yonga seti 4,2 GHz hızında ana çekirdek ile gelecek. Kısa bir zaman önce Geekbench’te ortaya çıkan S8G4 çok çekirdekli testin sonucunda 10 bin performans puanı almıştı. Bu puan da S8G4’ün Apple M3 yonga seti performans seviyesinde olduğunu göstermişti.

Snapdragon 8 Gen 4 iOS ile Android Arasındaki Güç Farkını Kapatacak

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile oldukça güçlü bir performans sergileyip iOS ile Android arasındaki güç farkını minimize etmeyi ve hatta sıfırlamayı amaçlıyor. Snapdragon 8 G4 çip seti bazı özellikleri bakımından Apple işlemcisini geride dahi bırakabilir.

Qualcomm yeni işlemcisini ilk kullanacak olan markanın Xiaomi olması bekleniyor. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak olan Xiaomi 15 serisi modellerinde bu yeni işlemciyi görebiliriz. Qualcomun S8G4 üzerinde çalıştığı yıl boyunca bilinmekte idi ve Xiaomi 15 serisinde de büyük ihtimalle bu yeni işlemcinin kullanılacağı söyleniyordu. Xiaomi’nin ardından ise iQOO, OnePLus ve Vivo cihazlarında Snapdragon 8 Gen 4’ün kullanılması bekleniyor.

Xiaomi dışındaki markaların ne zaman, hangi cihazlarında Snapdragon 8 Gen 4’ü kullanacağı henüz bilinmiyor ancak Xiaomi ile birlikte S8G4 açılışı yapılacak gibi görünüyor. Snapdragon 8 Gen 3, geçtiğimiz yıl büyük başarılara imza atmıştı; bakalım Snapdragon 8 Gen 4 nasıl bir performans sergileyecek.