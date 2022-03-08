Hackerlar Samsung Galaxy Kaynak Kodunu Ele Geçirdi

Samsung, yakın zamanda bilgisayar korsanlarının; önemli şirket verilerini ele geçirdiğini gören bir güvenlik ihlali yaşadığını doğruladı.

Şirket, 7 Mart Pazartesi günü Bloomberg’e verdiği röportajda; Samsung’un popüler Galaxy telefonlarının ve tabletlerinin çalışmasıyla bağlantılı kaynak kodunu da; içerdiğini ve olayda hiçbir müşteri verisinin çalınmadığını da sözlerine ekledi.

Samsung yaptığı açıklamada, “Belirli şirket içi verilerle ilgili bir güvenlik ihlali oldu” dedi. “İlk analizimize göre, ihlal Galaxy cihazlarının çalışmasıyla ilgili bazı kaynak kodları içeriyor.” diye ekledi.

Şirket, şüpheli failden bahsetmedi, ancak Güney Amerikalı bilgisayar korsanlığı grubu LAPSUS$, Samsung’un açıklamasını yayınlamadan birkaç gün önce sorumluluğu üstlendi.

Bu ayın başlarında manşetlere çıkan grup; Samsung’un Galaxy cihazları için biyometrik kimlik doğrulama ve şifreleme ile bağlantılı gizli kaynak kodu ve ayrıca Galaxy için bootloader kaynak kodu; içerdiği bildirilen 190 GB’lık bir torrent dosyasını çevrimiçi olarak yayınladı.