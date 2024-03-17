Haftaya A101 Elektrikli Araba Getiriyor – 17 Mart

Her hafta aktüel ürünler kapsamında müşterilerine farklı ürünler sunan A101 artık ürün gamını oldukça genişletti. Hatırlarsanız A101geçtiğimiz haftalarda ev bile satmıştı; tiny house. Şimdi ise A101 market elektrikli araç satacak. Haftaya A101 elektrikli araba getiriyor. Peki aracın fiyatı ne kadar ve özellikleri neler, bakalım…

Haftaya A101 Elektrikli Araba Getiriyor

Ülkemizin perakende zincir marketlerinden olan A101 bilindiği üzere en geniş mağaza ağına sahip marketlerden biri. Her hafta getirdiği farklı aktüel ürünlerle müşterilerini şaşırtan market, teknolojik ürünleri piyasadan daha uygun fiyata satarak müşterilerini memnun ediyor. Üst segment teknolojik ürünleri A101 marketlerde görmeye alıştık ancak şimdi daha farklı bir ürünle müşterilerinin karşısına çıkıyor.

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Geçtiğimiz haftalarda tiny house satmayı ile gündem olan A101 market, şimdi de elektrikli araç satacak. Yayınlanan 21 Mart A101 aktüel ürünler kataloguna göre haftaya A101 elektrikli araba getiriyor. Bir ya da iki kişilik, şehir içi kullanıma uygun bir araba olan Volta EV1 Elektrikli Araç 21 Mart’ta A101’de satışta. Son zamanlarda caddelerde daha sık karşılaştığımız, küçük ve işlevsel olan Volta EV1 Elektrikli Araba özellikleri neler ve fiyatı ne kadar, inceleyelim…

A101 Volta EV1 Elektrikli Araba Fiyatı Ne Kadar ve Özellikleri Neler?

21 Mart 2024 tarihinde satışa çıkacak olan A101 Volta elektrikli araba fiyatı yaklaşık 170 bin TL seviyesinde. A101 bahse konu aracı geçtiğimiz yıl Mart ayında da müşterilerine sunmuştu. Arabanın o dönemki fiyatı ise 120 bin TL seviyelerinde idi.

A101’e gelecek olan Volta EV1 Elektrikli araba özelliklerine değinelim… Volta elektrikli araba bir ya da iki kişi için ve şehir içi kullanıma uygun olacak şekilde tasarlanmış. Arabanın maksimum taşıyabileceği yük 163 kg; maksimum ulaşabileceği hız ise 45 km olarak belirtilmekte. Aracın menzili ise 63 km şeklinde deklare edilmiş. 2.0 Kw motora sahip olan Volta elektrikli araba 4.5 Nm tork üretebilmekte. Peki Volta elektrikli araba batarya özellikleri neler?

Volta arabanın elektrikli olması da doğal olarak bataryasını önemli kılıyor ve özellikleri merak ediliyor. Araç VRLA jel bataryadan gücünü alıyor. 72V 58 Ah kapasiteye sahip olan bataryanın şarj cihaz kapasitesi 72 – 82 V 8.0 ± 0.2 A şeklinde belirtilmiş ve şarj süresi ise 7 – 8 saat olarak açıklanmış durumda. Volta elektrikli araba güç tüketimi ise 68 Wh/km şeklinde. Euro 5 seviyesinde olan Volta elektrikli arabanın kendi ağırlığı ise 415 kg.