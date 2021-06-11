HarmonyOS Uygulamaları 134.000’i Geçti!

Huawei, Perşembe günü Huawei Geliştirici Konferansı’nı (HDC) düzenledi ve etkinliğin en önemli özelliği HarmonyOS uygulamalarının 134.000’e ulaştığının duyurulmasıydı. Şirket ayrıca 4 milyondan fazla geliştiricinin platformda yer aldığını açıkladı.

Çinli teknoloji devi, etkinlik sırasında yükseltilmiş bir HMS Core 6.0‘ı da duyurdu. HMS Core, uygulama geliştiricilerin Huawei ekosistemi için uygulamalar geliştirmesine yardımcı olacak çeşitli araçlara sahipti.

Araç, eksiksiz bir açık HMS Uygulamaları ve HMS Çekirdeği seti, HMS Yetenekleri, HMS Bağlantısı ve ayrıca geliştirme ve test için IDE araçları içeriyordu. HM Core 4.0 Ocak 2020’de piyasaya sürüldü, ancak geçen yılın Haziran ayına kadar şirket, yükseltilmiş bir model olan HMS 5.0’ı yayınladı.

Şirketin güncellemeleri yayınlama hızı, HarmonyOS’un başarısının anahtarı olan Huawei ekosistemini büyütme arzusunun bir göstergesidir diyoruz. 134.000 uygulamanın varlığı, HMS’yi Google Play Store ve Apple’ın uygulama mağazasından sonra dünyanın üçüncü en büyüğü yapıyor.

Huawei’nin 4.000.000’den fazla geliştiriciyi bünyesine katabilmesinin bir yolu, çeşitli teşvikler sunmaktır. Şirket, 2021 Huawei HMS Küresel Uygulama İnovasyon Yarışması’nın küresel lansmanı ile bunu sürdürüyor. Huawei, geliştiricileri çekmeye ve daha fazla inovasyona ilham vermeye, daha fazla güzellik yaratmaya ve HMS kapsamındaki cihazlarda akıllı bir ekoloji oluşturmaya devam etmeyi umuyor.