Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Hem Tablet Hem Laptop: ASUS Vivobook 14 Flip ve 16 Flip Tanıtımı Yapıldı! Teknoloji Haberleri Hem Tablet Hem Laptop: ASUS Vivobook 14 Flip ve 16 Flip Tanıtımı Yapıldı! Emine Emre 1 Görüntüleme

Berlin’de gerçekleştirilen IFA 2024 fuarında Asus şov yaptı ve pek çok cihazını görücüye çıkardı. Bu kapsamda Asus Vivobook 14 Flip ve 16 Flip tanıtımı da geçekleştirildi. Asus’un 2’si bir arada konsepti dahilinde üretilen bu bilgisayarları hem tablet hem laptop olarak kullanılabiliyor. İşte yeni Asus Vivobook 14 – 16 Flip özellikleri…

Hem Tablet Hem Laptop: ASUS Vivobook 14 Flip ve 16 Flip Tanıtımı Gerçekleşti!

6 – 10 Eylül tarihleri arasında, Almanya’nın Berlin şehrinde IFA 2024 Fuarı (Uluslararası Elektrikli ve Dayanıklı Tüketici Ürünleri Fuarı) gerçekleştirilmekte. Asus da IFA 2024’de katılarak yeni cihazlarını görücüye çıkaran markalardan biri. Asus’un fuarda tanıtımını yaptığı yeni cihazlarından olan Vivobook 14 Flip ve 16 Flip oldukça ilgi çekti. Asus’un yeni bilgisayarları hem tablet hem de laptop olarak kullanılabilmekte. Asus’un ikisi bir arada konseptli cihazlarından olan yeni Vivobook’ların özelliklerine bakalım…

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Asus Vivobook 14 Flip modeli 1,5 kg ağırlığında ve 1,7 cm kalınlığında bir yapıya sahip. Katlanabilir model 14 inç büyüklüğünde ekranla gelecek. Cihazın işlemci kısmında Intel Core 7 Ultra yer alıyor. Batarya tarafında ise 47 TOPS NPU ve 70Wh’ye kadar kapasiteye sahip bir pili bulunuyor.

Vivobook 16 Flip modeli ise ekranı diğer cihazdan biraz daha büyük ve 16 inç. 3K çözünürlüklü OLED panele sahip olan cihazın 360 derece menteşesi bulunuyor ve bu sayede hem laptop hem de tablet olarak kullanılabiliyor. Asus’un yeni bilgisayarları ASUS Pen 2.0’ı desteklemekte ve bu sayede çizimle ilgilenenler ya da not alarak çalışanlar için oldukça ideal.

Yeni Vivobook Modelleri Fiyatı ve Çıkış Tarihi!

Asus yeni Vivobook modelleri 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve depolama alanı kısmında ise 1 TB’a kadar alan sunuyor. Bilgisayar konusunda global çapta önemli bir yere sahip olan Asus, bahse konu iki dizüstü bilgisayarın da 25 saate kadar pil süresi olduğunu belirtmiş durumda. Bununla birlikte bağlantı noktası kısmında ise Micro SD kart, USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve USB-A yer almakta.

Cihazlar hakkında en merak edilen detaylar ise elbette fiyatı ve piyasaya ne zaman çıkacağı. Bu kapsamda Asus’un Vivobok 14 Flip ve 16 Flip modelleri için fiyat ve çıkış tarihleri konusunda açıklama yapmadığını belirtelim. Ancak cihazların kısa zaman içerisinde piyasaya sürülmesi beklenmekte.