Herkese Duyuru: İnternet Hızını Beğenmeyen Adam Para Ödemeden Aboneliğini İptal Etti!

Muş’ta yaşayan pek çok vatandaşı ilgilendiren bu haber, oldukça geniş bir yankı uyandıracak gibi görünüyor. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun süre taahhüdü bulunan ve abonelik işlemlerinde nedeni ne olursa olsun cayma bedeli alınamayacağına hükmetti. İnternetle ilgili yaşanan yavaş hız sebebiyle bir vatandaş aboneliğini sonlandırırken ödediği 709 TL’yi iade olarak aldı.

Bu tarz olaylar karşımıza çok defa çıkıyor. Zaman içerisinde değişen ve yenilenen süreçlere bakarsanız zaten insanların nasıl bir ilerleme ile bu süreçlere ulaştığını görebilirsiniz. İ.A isimli bir vatandaşın da başına gelen durum aynı oldu. 24 ay taahhütle almış olduğu internetle ilgili hizmetten memnun kalmadı. Zira beklentilerine göre bir hizmet alamamış ve bu durumdan şikayetçi olmuş.

İnternet alt yapısıyla ilgili kopmalar, donmalar ve benzeri ping sorunları da olunca daha fazla dayanamamış ve 1 yıl 3 ay ve 13. Gününde bu hizmeti iptal ettirmek istemiş. Hizmet veren şirket ise bu konuda iptal yapmak için 709 TL bir cayma bedeli yansıtmış. Bunun üzerine söz konusu tüketici hemen Muş İl Tüketici Hakem Heyetine gitmiş ve hakkını aramaya koyulmuş. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi de bu davada vatandaşı haklı bulmuş.

Karar emsal niteliği taşıyor!

Söz konusu karar oldukça geniş bir yapıda ilerlediği için bir emsal niteliği taşıyor. Bu yüzden yapılacak olan seçenekleri de kendine göre ön plana çıkarabiliyor ve ilerletmeye başlayabiliyoruz. Bu yüzden süreç olarak baktığımız zaman mahkeme kişinin haklı olduğunu ve 1 yıldan uzun süreli taahhütler için hiçbir şekilde cayma bedelinin alınmaması gerektiğine karar vermiş.