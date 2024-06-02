Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Heyecanla Beklenen Asus ROG Ally X Tanıtımı Yapıldı, İşte Özellikleri! Teknoloji Haberleri Heyecanla Beklenen Asus ROG Ally X Tanıtımı Yapıldı, İşte Özellikleri! Emine Emre 3 Görüntüleme

Taşınabilir oyun konsolları son dönemde oldukça revaçta. Pek çok marka bu alanda rekabete girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir yapım aşamasında olan Asus’un yeni el konsolu da sonunda kullanıcıyla buluşuyor. Bu kapsamda Asus Rog Ally X tanıtımı yapıldı; özellikleri ve fiyatı da belli oldu. Rog Ally X oyun konsolu hakkında merak edilenler, içeriğimizde…

Heyecanla Beklenen Asus ROG Ally X Tanıtımı Yapıldı

Asus’un yeni taşınabilir oyun konsolu Asus ROG Ally X uzun zamandır beklenmekte idi ve sonunda geldi. Valve tarafından geliştirilen Steam Deck OLED el konsoluna rakip olarak gelen Ally X, ilk modele göre daha iyi soğutma sistemi, daha güçlü batarya ve daha büyük batarya özelliklerine sahip. Rog Ally X özelliklerine bakılınca sıkı bir rekabetin başladığı söylenebilir.

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Asus el konsoluna nazaran daha ergonomik bir yapıya sahip olan Asus ROG Ally X özellikleri belli oldu ve ön siparişi açıldı. İsteyenler şimdiden sipariş verebilirler. 7 inç büyüklüğünde 48-120Hz VRR ekran ile gelen Rog Ally X güçlü bir işlemciye sahip; AMD Z1 Extreme. Geliştirilmiş özelliklere sahip olan cihazın niteliklerini detaylı bir şekilde iletelim…

Kullanışlı bir yapıya sahip olan ROG Ally X çift depolama alanı ve çift batarya kapasitesi bulunmakta. 7500 MHz hızına sahip bellek ve yüzde 15 oranında daha yüksek performans artışı ile gelen el konsolu tasarım ve iç dizaynı konusunda da büyük değişiklikler sunmakta. 678 gram ağırlığında olan cihaz, daha küçük ancak performansı daha yüksek fanlara sahip.

ROG Ally X Özellikleri

Materyal bakımından joysticklerin oldukça kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Asus PS5 ve Xbox’larda bulunan josticklerle aynı kalitede ürünler sunmakta. Kullanım deneyimi oldukça iyi olan joystick’ler 5 milyon dönüş döngüsüne kadar dayanıklı bir yapıya sahip. Yeni Asus el konsolu daha büyük ve sekiz yollu D-pad’e sahip. Bunun yanı sıra yüz düğmeleri de daha stabil basma hareketine izin vermekte. Kullanım açısından oldukça işlevsel ve konforlu diyebiliriz.

Rog Ally X hoparlörleri orijinal modele göre daha büyük ve dolayısıyla ses ve bas bu el konsolunda daha fazla çıkabiliyor. Yeni modelde haptik motorlar konsolun kenar kısmına yerleştirilmiş durumda ve omuz düğmeleri herhangi bir aksaklıkta, örneğin düşme gibi, cihazın daha az zarar görmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda.

Marka cihazın bataryası konusunda iddialı ve 3 yıl sonra bile yüzde 80 kapasitesini koruyacağını iddia ediyor. 100 W şarj desteği bulunan Ally X konsol kutusundan, 65 W adaptör çıkmakta. Özelliklerine baktığımızda Asus’un rekabete sıkı hazırlandığını görmekteyiz. Bunların yanı sıra eski ROG Ally’e sahip olanlar bulut hizmetinden faydalanarak ayarlarını ROG Ally X’e taşıyabilirler.

Asus ROG Ally X Fiyatı!

Asus ROG Ally X tanıtımı yapıldı ve ön siparişe açıldı. Ön sipariş sürecinde yaklaşık 800 dolarlık etiket fiyatı ile bu oyun konsoluna sahip olabilirsiniz. Cihazın normal satışları ise 22 Temmuz’da başlayacak.