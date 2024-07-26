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Teknolojik gelişimle birlikte katma değerli üretim alanları hem genişledi hem de değişim gösterdi. Bu kapsamda Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanım Toplantısı düzenlendi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da bu toplantıda konuşma yaparak yeni teşvik paketini duyurdu. HIT 30 programı ile yüksek teknolojili üretime 30 milyar dolar teşvik geliyor. İşte ayrıntılar…

HIT 30 Programı ile Yüksek Teknolojili Üretime 30 Milyar Dolar Teşvik!

HIT (High Tech Türkiye) 30 programı ile yüksek teknolojili üretim alanlarına büyük yatırım geliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikli olarak elektrikli araç ve çip alanları olmak üzere toplam 8 alanda 30 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı konuşmasında sanayinin verimliliğini artıran, rehber niteliğinde 10 fabrika kurduklarını ve bunun gibi 4 fabrikanın da yakında geleceğini açıkladı. Bu eylemle, küresel çapta elektrikli araç üretici firmaların yatırım yapmak için Türkiye’yi tercih etmelerini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Erdoğan, otomotiv alanında üretim kapasitesini artırmak için 5 milyar dolarlık teşvik paketi hazırlandığını söyledi.

Batarya konusunda önümüzdeki 6 yıl içerisinde 80 gigawatt saat kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı, bu alanda Türkiye’nin bölgesel bir üretim merkezi olmasını istediklerini vurguladı. Batarya alanında sunulan teşvik paketi ise 4,5 milyar dolar kadar. Teknoloji alanında 20 milyar dolarlık bir teşvik paketi sunan Tayyip Erdoğan, HIT-30 Programı dahilinde 30 milyar dolarlık yatırımla yüksek teknoloji alanında büyük gelişim kaydetmeyi hedeflediklerini aktardı.

Yenilenebilir enerji alanı kapsamında da hibe desteği verileceğini söyleyen Erdoğan, bu alanda oluşturulacak tesiste megawatt başına 8 bin dolar teşvik verileceğini duyurdu. Konu hakkında açıklama yapan isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Yılmaz, toplamda 8 ana alanda 30’dan fazla yatırım konusunun belirlendiğini deklare etti.

HIT-30 Programında Hangi Alanlar Bulunuyor?

Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı bir paylaşımla HIT-30 programı kapsamında belirlenen, teşvik alacak öncelikli programları duyurdu. Yaptığı paylaşımda 2030 yılına kadar yüksek teknoloji üretimde global bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini ve HIT – 30 programı ile başarmayı amaçladıklarını aktardı.

Yılmaz açıklamasında, program için 30 milyar dolarlık teşvik paketi oluşturulduğunu ve HIT 30 teşvik programı kapsamında belirlenen alanların; mobilite, yarı iletkenler, ileri imalat, yeşil enerji, sağlıklı yaşam, haberleşme – uzay, dijital teknolojiler ve değer zincirini tamamlayıcı yatırımlar olduğunu duyurdu. Bahse konu alanlar için toplam 30 milyar dolar devlet teşviği gerçekleştirileceğini belirtti.

Cevdet Yılmaz program dahilinde stratejik katma değer yaratan, hem teknik hem de mali yeterliliğe sahip olan, ülkemizi yenilikçi teknolojiler alanında ileriye götürebilecek olan projelerin Türkiye’ye kazandırılacağını açıkladı. Bu bağlamda şirketler ilgili projeye göre Yatırım Yeri İmkanları, Proje Bazlı Yatırım Teşvikleri, Uygun Finansman Desteği, Pazar Geliştirme Destekleri ve Yüksek Düzeyli Politika Desteği imkanlarından faydalanabilecekler.