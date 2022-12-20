Honda ve Sony, CES 2023’te ilk arabalarını sergileyecek

Elektrikli araçlar veya akıllı telefon haber döngüsündeyseniz, çok yakın gelecekte akıllı bir Elektrikli araç sunmayı amaçlayan Sony-Honda ortak girişimini muhtemelen kaçırmış olamazsınız. Şimdi Sony, iki şirketin CES 2023’te ne kadar yol kat ettiklerine dair bize bir fikir verecekleri kısa bir YouTube teaser’ı yayınladı.

Ortak girişim resmi olarak bu yılın ilkbaharında kurulmuş olsa da, iki firma bir süredir proje üzerinde çalışıyor. Bu sadece Sony Honda Mobility adını duyurmanın formalitesiydi.

Fragmanların kendileri, arabanın küçük parçaları dışında hiçbir şey göstermiyor, bu da 4 Ocak 2023, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023 sırasında sahnede gerçek bir araç göreceğimizi gösteriyor.

Daha önceki söylentiler, Sony’nin film izleme ve PS5 oyunları oynama yeteneği dahil olmak üzere otomobilin içindeki bilgi-eğlence ve eğlence sistemlerine odaklanacağını, Honda’nın ise otomobil yapımında yıllara dayanan uzmanlığını kullanacağını öne sürüyor. Aslında, yaklaşmakta olan elektrikli otomobillere Honda bayileri tarafından hizmet verilecek.

Bununla birlikte, ilk Sony Honda otomobilinin 2026’da yollara çıkması planlanıyor ve ilk pazar Japonya olması bekleniyor.