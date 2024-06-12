Honor, 120000 mAh Powerbankini Satışa Sundu!

Honor, bugün Honor Choice serisi altında “Joway 66W” adlı yeni hızlı şarj eden mobil güç bankasını duyurdu. Bu güçlü powerbankin fiyatı yaklaşık 25 dolar ve şu anda satışta!

Powerbank, 12000 mAh kapasiteye sahip ve Type-C çift yönlü hızlı şarj özelliğine sahip. SCP (SuperCharge) modunda, 66W’a kadar muazzam bir güç sunarak şarj sürelerini önemli ölçüde azaltıyor. Honor, Honor Magic 6’yı yalnızca 45 dakikada %0’dan %100’e şarj edebileceğini iddia ederken, powerbankin tamamen şarj edilmesi yalnızca 103 dakika sürüyor.

Joway 66W powerbank, SCP/PD3.0/FCP/QC3.0 gibi çeşitli genel şarj protokollerini destekleyerek Huawei, Xiaomi, Apple ve diğer markaların çok çeşitli akıllı telefonları, dizüstü bilgisayarları ve cihazlarıyla uyumluluk sağlıyor.

Bu powerbank, hem Tip-C hem de Tip-A bağlantı noktalarıyla çift bağlantı noktalı çıkışa sahip. Hatta Honor akıllı saatler, akıllı bantlar ve Bluetooth kulaklıklar gibi düşük güçlü cihazlara da hitap ediyor ve düğmeye basit bir çift tıklamayla etkinleştirilen özel düşük akımlı şarj moduna sahip.

Powerbank, pil çekirdeği aşırı şarj koruması, giriş aşırı voltaj koruması, sıcaklık koruması, aşırı deşarj koruması, düşük voltaj koruması, giriş aşırı akım koruması, çıkış aşırı akım koruması ve çıkış aşırı voltaj korumasını içeren kapsamlı güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor.