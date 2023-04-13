Honor, 13. Nesil Core i5 ile MagicBook 14 2023 dizüstü bilgisayarını duyurdu

Honor bugün, şirketin birinci sınıf dizüstü bilgisayarının en son modeli olan MagicBook 14 2023’ü duyurdu. Yeni cihaz, geçen yılki modelden çok farklı değil, ancak bazı önemli özellikler vaat ediyor. Ayrıca, artık dizüstü bilgisayarı çalıştıran uygun bir 13. nesil Core i5 işlemci var ve marka en yeni Turbo 2.0 işletim sistemini içeriyor. Üst düzey MagicBook 14, 1 TB depolama alanı alıyor ve genel olarak makul bir fiyat etiketi taşıyor.

Honor MagicBook 14 2023

Honor MagicBook 14 2023 şık bir tasarıma sahip. Ekranda ince çerçeveler yer alıyor ve kasa dayanıklı görünüyor. %91,5’e varan ekran gövde oranına ve 2520 x 1680 piksel yüksek çözünürlüğe sahip 14,2 inç ekranla geliyor. Panel, 460 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı, 1,07 milyar renk ve %100 sRGB renk gamı ​​sunuyor. Üçlü göz koruma sertifikası da vaat ediyor.

Dizüstü bilgisayar, 13. nesil Core i5-13500H işlemciye sahip. Kullanıcılar, oyun veya multimedya deneyimlerini geliştirmek için NVIDIA GeForce RTX 3050 grafik kartı sürümünü de tercih edebiliyor. Ek olarak, dizüstü bilgisayar, en iyi performansı sağlamak için yeni bir ısı dağıtma tasarımıyla güncellendi.

Honor MagicBook 14 2023 oldukça büyük bir 75Wh pile sahip ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için güç tüketimini sürekli olarak optimize ettiği iddia edilen OS Turbo 2.0 teknolojisini destekliyor. Bu geliştirmelerle, kullanıcılar tek bir şarjla 15 saate kadar pil ömrü elde etmeyi bekleyebilirler. Bilgisayarın fiyatı 727 dolardan başlıyor.