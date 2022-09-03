Honor 70, MagicBook 14 ve Pad 8 Dünya Çapında Görücüye Çıktı

Bugün Honor, markanın üç yeni ürünü (Honor 70, Honor MagicBook 14 ve Honor Pad 8) küresel pazara duyurduğu IFA 2022 etkinliğini düzenledi. Şirket ayrıca yaklaşmakta olan katlanır ve amiral gemisi akıllı telefonlarını Avrupa’ya ve dünyanın diğer bölgelerine getirmek amacıyla yeni “Çift Amiral Gemisi Stratejisini” tanıttı.

Ancak şirket, etkinlikte herhangi bir katlanabilir cihaz açıklamadı. Honor’un Honor Magic V’i Avrupa pazarına getirmesi veya teknoloji devinin tamamen yeni bir model duyurması bile mümkün.

Şimdi yeni piyasaya çıkan ürünlerden bahsedecek olursak, Honor 70 ve MagicBook 14 şimdiden çeşitli ülkelerde çıkış yaptı. Ancak Honor Pad 8, şirketin Çin dışında bulunan ilk tableti olacak.

Honor 70

Honor 70, 120Hz yenileme hızına ve 1.920Hz PWM karartma frekansına sahip 6.78 inç Full HD+ OLED ekranla geliyor. Honor’un kendi GPU Turbo X’ine sahip Snapdragon 778G Plus işlemciyle geliyor. Yonga seti, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama desteği taşıyor.

Kameralar söz konusu olduğunda cihaz, 50 megapiksel ultra geniş & makro sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü eşliğinde 54 megapiksel IMX800 Süper Algılama Ana Kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Ön taraftayken, cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için 32 megapiksel kameraya sahip.

Cihaz, 66W hızlı şarj desteğine sahip 4.800mAh pil ile geliyor. Yazılım cephesinde, Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 çalıştırıyor.

Honor Pad 8

Honor Pad 8, 2K çözünürlüğe ve %87 ekran gövde oranına sahip 12 inç LCD ekrana sahip, şirketin uygun fiyatlı çok yönlü tableti olarak karşımıza çıkıyor. 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama ile birleştirilmiş Snapdragon 680 yonga setinden güç alıyor.

Yazılım cephesinde, tablet, üstte Magic UI 6 ile Android 12 çalıştırıyor. Harika bir multimedya deneyimi için DTS ses ayar teknolojisine sahip sekiz hoparlöre sahip. Kamera açısından, tablet 5 megapiksel ön ve arka kameralara sahip. 22.5W hızlı şarjlı 7.250mAh pil ile geliyor.

Honor Magicbook 14

MagicBook 14, 300 nit parlaklık derecesine ve %100 sRGB zengin renk gamına sahip 14 inç, 2.1K, 3:2 ekranla geliyor. Ek olarak, ekran, düşük mavi ışık ve ekran titremesi olmaması için TUV Rheinland’dan üçlü göz koruma sertifikasına sahip.

Dizüstü bilgisayar, 12. Nesil Intel Core i5-12500H CPU ve iki grafik seçeneği ile birlikte geliyor: Intel Iris Xe entegre grafik kartı veya 4 GB GDDR6 VRAM‘e sahip NVIDIA GeForce RTX 2050. Dizüstü bilgisayar 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB PCIe Gen4 SSD ile geliyor. Microsoft Windows 11 ve Office H&S 2021 desteği taşıyor.

Izgara tipi çift hava girişi tasarımına sahip Honor MagicBook 14‘te hava girişi boyutu %31,7 oranında büyütülmüş. Simetrik çift fanlı, hava hacminde %35 artış sağlayan yeni bir ısı yayma teknolojisine sahip. 20dB’lik bir gürültü seviyesini korurken, ısıyı önceki modele göre %56 daha fazla dağıtabiliyor.