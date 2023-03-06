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Honor Band 7 NFC 96 Spor Moduyla Piyasaya Çıktı!

Akıllı saat, 2.5D kavisli kenarlara sahip 1.47 inç renkli dokunmatik AMOLED ekrana sahip. Marka, eşlik eden uygulama kullanılarak özelleştirilebilen çoklu saat yüzleri için daha fazla destek ekledi. Marka, cihazın tam şarjla 2 haftaya kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Hızlı şarjı destekliyor ve kutuda verilen manyetik şarj cihazı kullanılarak yeniden şarj edilebiliyor. Honor Band 7 NFC, üç renk seçeneği sunuyor.

Ayşen Sıla

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Honor-Band-7-

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MWC 2023 etkinliği sırasında Honor, Honor Magic 5 akıllı telefon serisini küresel pazarda piyasaya sürdü. Marka şimdi yeni yükseltilmiş Honor Band 7 NFC’yi de satışa sundu. Akıllı bant, renkli dokunmatik ekran desteği, düşük oksijen seviyesi uyarısı, 96 adede kadar farklı spor modu ve daha pek çok büyüleyici özellik içeriyor.

Ekrandan başlarsak akıllı saat, 2.5D kavisli kenarlara sahip 1.47 inç renkli dokunmatik AMOLED ekrana sahip. Marka, eşlik eden uygulama kullanılarak özelleştirilebilen çoklu saat yüzleri için daha fazla destek ekledi. Adından da anlaşılacağı gibi, çok amaçlı NFC sensörü desteğine de sahip.

Honor-Band-7-

Sağlık kısmında ise, Sp02 kan oksijen seviyesi ölçümü, otomatik uyku izleme, kadın sağlığı takibi, 96’ya kadar farklı spor modu takibi ve çok daha fazlasını destekliyor. Ek özellikler arasında Bluetooth uzaktan fotoğraf çekme desteği, müzik kontrolü, bildirim hatırlatıcısı, telefonumu bul vb. özellikler yer alıyor. Kullanıcı, refakatçi uygulamasını kullanarak stres seviyesi, SpO2 seviyesi ve genel sağlık puanı gibi eksiksiz sağlık verilerini görüntüleyebiliyor.

Marka, cihazın tam şarjla 2 haftaya kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Hızlı şarjı destekliyor ve kutuda verilen manyetik şarj cihazı kullanılarak yeniden şarj edilebiliyor. Honor Band 7 NFC, üç renk seçeneğiyle geliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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