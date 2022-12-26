Honor Band 7 Satışa Çıktı – Tüm Özellikleri

Honor, bugün erken saatlerde Çin’de düzenlenen bir lansman etkinliğinde bir dizi yeni ürünü tanıttı. Marka, yeni Honor 80 GT akıllı telefonunu ve Honor Pad V8 Pro tabletini de tanıttı. Bunların yanı sıra şirket, yeni nesil fitness takipçisi Honor Band 7’yi de piyasaya sürdü. En son giyilebilir cihaz, Band 6’nın üst modeli olarak piyasaya çıktı, ancak herhangi bir önemli yükseltme getirmiyor. Akıllı bandın özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Honor Band 7, önceki modele benzer bir tasarımla geliyor. Kayışla birleşen dikdörtgen bir kadranı var. Parlak metal bir kasa ile birlikte geliyor ve 2,5D kavisli cam korumalı 1,47 inç renkli AMOLED ekrana sahip.

Giyilebilir cihaz, tüm olağan fitness izleme özelliklerine sahip. Tüm hava koşullarında kan oksijen izlemeyi, kalp atış hızı izlemeyi ve uyku izlemeyi destekliyor. Grup ayrıca çeşitli spor aktivitelerini izlemek için 96’dan fazla spor moduna sahip.

Ayrıca, Honor Band 7, 14 günlük normal kullanım ve 10 günlük yoğun kullanım ömrüne sahip bir batarya ile birlikte geliyor. Bağlantı için hızlı şarjı ve Bluetooth 5.2‘yi destekliyor. Ödeme desteği, uzaktan kumandalı fotoğrafçılık ve müzik çalma kontrolleri ile birlikte geliyor. Fiyatı ise 35 dolar.